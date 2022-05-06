Küme düşen takımlar! Süper Lig'de küme düşen takımlar hangileri?

Küme düşen takımlar hangileri merak ediliyor. Süper Lig'de şampiyonluk düğümünün çözülmüştü. Ardından küme düşme hattında da önemli gelişmeler yaşandı. İki takımın küme düşmesinin kesinleştiği ligde bu hafta iki takım için de son şanslar olacak. Peki, küme düşen takımlar hangileri? İşte Süper Lig puan durumu ve küme düşme hattında son durum….

SÜPER LİG'DE KÜME DÜŞEN TAKIMLAR

Gaziantep FK'nin Kayserispor ile berabere kalmasıyla birlikte Yeni Malatyaspor ile Göztepe'nin ardından, Altay ve Çaykur Rizespor'un da küme düşmesi kesinleşti.

Bu sonuçla birlikte Gaziantep FK puanını 43'e yükseltti ve Süper Lig'de kalmayı garantiledi. 33'er puanda bulunan Altay ve Çaykur Rizespor, daha önce küme düşmesi kesinleşen Göztepe ve Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile birlikte gelecek sezonda Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek.

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