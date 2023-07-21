Son zamanlarda çıkan şarkılar arasında dikkat çeken Kumbaracı Yokuşu şarkısının sözleri, dinleyiciler tarafından araştırılıyor. İşte Kumbaracı Yokuşu sözleri! Kumbaracı Yokuşu - Hidra şarkı sözleri! Kumbaracı Yokuşu - Hidra şarkı hakkında bilgiler ve merak edilenler!

Kumbaracı Yokuşu sözleri, şarkının yayınlanmasının ardından dinleyiciler tarafından merak ediliyor ve internet üzerinde Kumbaracı Yokuşu - Hidra şarkı sözleri ve şarkı hakkında bilgiler araştırılıyor. Şarkının dijital platformlarda yer almasının ardından şarkı birçok farklı müzik listesinde sıralama aldı ve gözleri üzerine çekmeyi başardı. İşte Kumbaracı Yokuşu sözleri! Kumbaracı Yokuşu - Hidra şarkı sözleri! Kumbaracı Yokuşu - Hidra şarkı hakkında bilgiler ve merak edilenler!

KUMBARACI YOKUŞU - HİDRA ŞARKI SÖZLERİ

Bi' kerelik anla şu ruhuma bak da, bütün yollar gözlerine çıkıyor

Gidemedim andan, sebepleri fazla; tüm yükleri üzerime yıkıyor

En yeniden doğmak istiyordum oysa insanoğlu bi' şekilde bıkıyor

İstemedim olmak sizlerden hiç asla, denedikçe daha da yıpratıyor

Kafa gene aşka kılıf arıyor

Ama kalpte yaprak kıpırdamıyor

Bu bi' deney ve insan sınanıyor

Huzurlu bi' yarın yok; düşünme, kalbin kanıyor

En içten cümlelerimle "Hoşça kal"

İçindeki boşluğu dolduramam

En coşkulu zamanlarım artık

Yirmilerin başı eskide kaldı o Fatih, o kadar

Yaz, yaz gece gündüz, akşam

Tanrı yaratırken senin için yeni aşklar (Aşklar)

"Artık aynı hataları yapmam" (Yapmam)

Deyip daha büyüklerini yaptım

Götürürse hayat bi' yerlere kadar

Ben yazarım şarkıları, ciğerlerin yanar

Acımasız olmak istemiyorum hiç ama

İki taraf da bırakır birbirinde yara

Sinir sistemime dalan çirkin cümleleri unutmak için bi' psikolog arıyo'm

Bunu başka kadınlarda unutmayı sevmiyorum ama sohbet bi' şekilde sarıyor

Alkollü uyanıyo'm ve sol yanıma bakıyo'm; onun yüzü değil, dayanamıyor

Ruhum buna yangın, büyük burada kaldım; insan adımlarını hep yanlış yere atıyor

Bi' kerelik anla şu ruhuma bak da, bütün yollar gözlerine çıkıyor

Gidemedim andan, sebepleri fazla; tüm yükleri üzerime yıkıyor

En yeniden doğmak istiyordum oysa insanoğlu bi' şekilde bıkıyor

İstemedim olmak sizlerden hiç asla, denedikçe daha da yıpratıyor

Bi' kerelik anla şu ruhuma bak da, bütün yollar gözlerine çıkıyor

Gidemedim andan, sebepleri fazla; tüm yükleri üzerime yıkıyor

En yeniden doğmak istiyordum oysa insanoğlu bi' şekilde bıkıyor

İstemedim olmak sizlerden hiç asla, denedikçe daha da yıpratıyor

Kumbaracı yokuşu, okuyo'duk Taksim'in canına

İki deli aşk sarhoşu tükürüyo'duk geçen her taksinin camına

Ve bi'kaç ay sonra sıkılmıştım ondan; o da benden sıkılmıştı, belli ediyordu

Değiştik bi' anda, kırılmıştık or'da; ya bi' problemi var ya beni deniyordu

Biliyo'duk oysa, olmuyordu zorla; dönüp dönüp başa yine geri deniyorduk

Vazgeçince çoktan, nasıl oluyorsa başka biriyle olması deli ediyordu

Gözlerimde yok haz, özlediysen yok say; söz verince n'olcanı bilip veriyordum

"Sök" derim ben olsam, bu gönlü minik korsan; fethederken kalbini ruhuna değiyordu

Bi' kerelik anla şu ruhuma bak da, bütün yollar gözlerine çıkıyor

Gidemedim andan, sebepleri fazla; tüm yükleri üzerime yıkıyor

En yeniden doğmak istiyordum oysa insanoğlu bi' şekilde bıkıyor

İstemedim olmak sizlerden hiç asla, denedikçe daha da yıpratıyor