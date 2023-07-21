Kumbaracı Yokuşu sözleri! Kumbaracı Yokuşu - Hidra şarkı sözleri! Kumbaracı Yokuşu - Hidra şarkı hakkında bilgiler
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Son zamanlarda çıkan şarkılar arasında dikkat çeken Kumbaracı Yokuşu şarkısının sözleri, dinleyiciler tarafından araştırılıyor. İşte Kumbaracı Yokuşu sözleri! Kumbaracı Yokuşu - Hidra şarkı sözleri! Kumbaracı Yokuşu - Hidra şarkı hakkında bilgiler ve merak edilenler!
Kumbaracı Yokuşu sözleri, şarkının yayınlanmasının ardından dinleyiciler tarafından merak ediliyor ve internet üzerinde Kumbaracı Yokuşu - Hidra şarkı sözleri ve şarkı hakkında bilgiler araştırılıyor. Şarkının dijital platformlarda yer almasının ardından şarkı birçok farklı müzik listesinde sıralama aldı ve gözleri üzerine çekmeyi başardı. İşte Kumbaracı Yokuşu sözleri! Kumbaracı Yokuşu - Hidra şarkı sözleri! Kumbaracı Yokuşu - Hidra şarkı hakkında bilgiler ve merak edilenler!
KUMBARACI YOKUŞU - HİDRA ŞARKI SÖZLERİ
Bi' kerelik anla şu ruhuma bak da, bütün yollar gözlerine çıkıyor
Gidemedim andan, sebepleri fazla; tüm yükleri üzerime yıkıyor
En yeniden doğmak istiyordum oysa insanoğlu bi' şekilde bıkıyor
İstemedim olmak sizlerden hiç asla, denedikçe daha da yıpratıyor
Kafa gene aşka kılıf arıyor
Ama kalpte yaprak kıpırdamıyor
Bu bi' deney ve insan sınanıyor
Huzurlu bi' yarın yok; düşünme, kalbin kanıyor
En içten cümlelerimle "Hoşça kal"
İçindeki boşluğu dolduramam
En coşkulu zamanlarım artık
Yirmilerin başı eskide kaldı o Fatih, o kadar
Yaz, yaz gece gündüz, akşam
Tanrı yaratırken senin için yeni aşklar (Aşklar)
"Artık aynı hataları yapmam" (Yapmam)
Deyip daha büyüklerini yaptım
Götürürse hayat bi' yerlere kadar
Ben yazarım şarkıları, ciğerlerin yanar
Acımasız olmak istemiyorum hiç ama
İki taraf da bırakır birbirinde yara
Sinir sistemime dalan çirkin cümleleri unutmak için bi' psikolog arıyo'm
Bunu başka kadınlarda unutmayı sevmiyorum ama sohbet bi' şekilde sarıyor
Alkollü uyanıyo'm ve sol yanıma bakıyo'm; onun yüzü değil, dayanamıyor
Ruhum buna yangın, büyük burada kaldım; insan adımlarını hep yanlış yere atıyor
Bi' kerelik anla şu ruhuma bak da, bütün yollar gözlerine çıkıyor
Gidemedim andan, sebepleri fazla; tüm yükleri üzerime yıkıyor
En yeniden doğmak istiyordum oysa insanoğlu bi' şekilde bıkıyor
İstemedim olmak sizlerden hiç asla, denedikçe daha da yıpratıyor
Bi' kerelik anla şu ruhuma bak da, bütün yollar gözlerine çıkıyor
Gidemedim andan, sebepleri fazla; tüm yükleri üzerime yıkıyor
En yeniden doğmak istiyordum oysa insanoğlu bi' şekilde bıkıyor
İstemedim olmak sizlerden hiç asla, denedikçe daha da yıpratıyor
Kumbaracı yokuşu, okuyo'duk Taksim'in canına
İki deli aşk sarhoşu tükürüyo'duk geçen her taksinin camına
Ve bi'kaç ay sonra sıkılmıştım ondan; o da benden sıkılmıştı, belli ediyordu
Değiştik bi' anda, kırılmıştık or'da; ya bi' problemi var ya beni deniyordu
Biliyo'duk oysa, olmuyordu zorla; dönüp dönüp başa yine geri deniyorduk
Vazgeçince çoktan, nasıl oluyorsa başka biriyle olması deli ediyordu
Gözlerimde yok haz, özlediysen yok say; söz verince n'olcanı bilip veriyordum
"Sök" derim ben olsam, bu gönlü minik korsan; fethederken kalbini ruhuna değiyordu
Bi' kerelik anla şu ruhuma bak da, bütün yollar gözlerine çıkıyor
Gidemedim andan, sebepleri fazla; tüm yükleri üzerime yıkıyor
En yeniden doğmak istiyordum oysa insanoğlu bi' şekilde bıkıyor
İstemedim olmak sizlerden hiç asla, denedikçe daha da yıpratıyor