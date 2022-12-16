Kulüpler Dünya Kupası'nda yeni bir sisteme geçileceğinin duyurulması ile birlikte sporseverler tarafından Kulüpler Dünya Kupası nedir? Sorusu araştırılıyor. Konuya ilişkin araştırılan diğer soru ise Kulüpler Dünya Kupası ne zaman yapılacak, kimler katılacak? Sorusu oluyor. Peki, Kulüpler Dünya Kupası nedir? Kulüpler Dünya Kupası ne zaman yapılacak, kimler katılacak?

Milli takımlar arasında Dünya Kupası'na benzer olacağı söylenen Kulüpler Dünya Kupası nedir? Sorusu gündeme geldi ve Kulüpler Dünya Kupası ne zaman yapılacak, kimler katılacak? Sorusu ile araştırılmaya başlandı. Peki, Kulüpler Dünya Kupası nedir? Kulüpler Dünya Kupası ne zaman yapılacak, kimler katılacak?

KULÜPLER DÜNYA KUPASI NEDİR?

İlk FIFA Kulüpler Dünya Kupası 2000 yılının Ocak ayında Brezilya'da gerçekleşti. Buna paralel olarak 1960 yılından beri düzenlenen, Güney Amerika'daki CONMEBOL Libertadores şampiyonu ve Avrupa'daki UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonunun arasında oynanan tek maçlı Kıtalararası Kupa devam etmekteydi. 2005 yılında Kıtalararası Kupa ile FIFA Kulüpler Dünya Kupası, FIFA Kulüpler Dünya Kupası adı altında birleştirildi.

KULÜPLER DÜNYA KUPASINA KİMLER KATILACAK?

2018 senesine kadar, yaklaşık iki hafta süren ve tek maçlı eleme sistemi uygulanan turnuvaya senenin AFC Şampiyonlar Ligi şampiyonu, Afrika Şampiyonlar Ligi şampiyonu, Kuzey Amerika'da düzenlenen CONCACAF Şampiyonlar Ligi şampiyonu, Güney Amerika'da düzenlenen CONMEBOL Libertadores, Okyanus kıtası organizasyonu OFC Şampiyonlar Ligi şampiyonu, UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu ve ev sahibin ülkenin yerel lig şampiyonu olmak üzere yedi takım katılmaktadır.