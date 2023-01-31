FIFA Kulüpler Dünya Kupası, altı konfederasyona bağlı şampiyonlar liglerinin şampiyonları arasında oynanan kıtalararası turnuvadır. Peki, Kulüpler Dünya Kupası maçları ne zaman, 2023 final ne zaman?

İlk FIFA Kulüpler Dünya Kupası 2000 yılının Ocak ayında Brezilya'da gerçekleşti. Buna paralel olarak 1960 yılından beri düzenlenen, Güney Amerika'daki CONMEBOL Libertadores şampiyonu ve Avrupa'daki UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonunun arasında oynanan tek maçlı Kıtalararası Kupa devam etmekteydi. 2005 yılında Kıtalararası Kupa ile FIFA Kulüpler Dünya Kupası, FIFA Kulüpler Dünya Kupası adı altında birleştirildi. Peki, Kulüpler Dünya Kupası maçları ne zaman, 2023 final ne zaman? İşte, detaylar…

KULÜPLER DÜNYA KUPASI MAÇLARI NE ZAMAN?

Ev sahibi Fas'ın olduğu2022 FIFA Kulüpler Dünya Kupası karşılaşmaları, başkent Rabat ve Tanca şehrinde yapılacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid de turnuvaya yarı finalde katılacak. 2014, 2016, 2017 ve 2018'de olmak üzere kupayı 4 kez kazanan İspanya ekibi, Seattle Sounders ile ilk turu geçen takım arasındaki maçın galibiyle 8 Şubat'ta karşı karşıya elecek.

2022 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 11 Şubat'ta Rabat'taki Prens Moulay Abdellah Stadı'nda oynanacak final maçıyla bitecek.