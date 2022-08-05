Kültürleşme, günümüzde birçok farklı kültürler tarafından gerçekleşerek yeni sentezler çıkarmıştır. Kültürleşmenin sonucunda ortaya çıkan bu sentez uyum ile sonuçlanmaktadır. Ayrıca kültürleşme, kültürel ve psikolojik bir değişim sürecidir de diyebiliriz. Peki Kültürleşme nedir? Kültürleşme ve kültürleme ne demektir?

Kültürleşme, bir toplumun alt kültürlerinden veya farklı toplumlardan koparak gelen insan ve insan gruplarının karşılaşması sonucunda oluşan etkileşim ile asıl kültür ve alt kültürlerde bulunmayan, uyum ile sonuçlanan kültürel ve psikolojik değişim sürecidir. Kültürleşme, birey düzeyinde kültürleşme ve grup düzeyinde kültürleşme olarak iki farklı şekilde gerçekleşebilmektedir. Bireyin uyumu kültürleşme sürecinin bir sonucu olarak değerlendirilmektedir.

Kültürleşme, herhangi bir kültürün kişiye karşı zorla dayatılması ile gerçekleştirilemez. Kültürleşme durumu, kişinin toplumsal ve ekonomik düşünsel gelişmelerinin oluşmasıyla gerçekleşmektedir.

KÜLTÜRLENME ÖRNEKLERİ NELERDİR?

Kültürlenme için örnek vermek gerekilirse bu durum göçmenler için geçerli olabilmektedir. Örneğin bir göçmen vatandaş veya vatandaşlar tek bir kişi halinde ya da grup halinde göç ettiğinde bu kişiler yeni bir kültür tanıyarak o kültür ile karşılaşmaktadır. Kişi veya kişiler karşılaştıkları kültür ile birlikte kendi kültürlerini sentezleyerek daha önce oluşmamış bir kültürün oluşumuna sebebiyet vermektedir.

Bir başka örnek vermek gerekirse, yeni evlenen iki farklı bireyin zaman içerisinde eşinin hal ve hareketlerini, kültürünü, düşüncelerini benimsemesi durumu örnek verilebilmektedir.

KÜLTÜRLEŞME'NİN FAYDALARI NELERDİR?

Kültürlenme yaşayan kişi kültür zenginleşmesi yaşar.

Kültürlenme yaşayan kişi tecrübeleriyle ve yaşadıklarından yola çıkarak hoşgörü sahibi olur.

Kültür farkı ile oluşan sorunlara, başka kişilerin yaşadığı kültür sorunlara önyargısız bir şekilde yaklaşır.

KÜLTÜRLEME NEDİR?

Kültürleme, henüz yeni doğan bir bireyin hayatı boyunca toplumun istek ve arzularına göre hareket ederek eğitilmesi durumudur. Bu eğitim sadece okul hayatında gerçekleşen eğitim değil, çocuğun doğumundan itibaren bireye öğretilen herhangi bir bilgi şeklinde olabilir. Ayrıca çocuğun büyüklerinden gördüğü hal ve hareketleri kendine örnek alması, benimsemesi durumu da kültürlemedir.