Kültür ve Turizm Bakanlığınca 2014'te 'En İyi 100 Türk Filmi' adıyla 360 binden fazla tekil oy kullanılarak yapılan halk oylaması sonucu nedir?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Kültür ve Turizm Bakanlığınca 2014'te "En İyi 100 Türk Filmi" adıyla 360 binden fazla tekil oy kullanılarak yapılan halk oylaması sonucunda ilk dörde giren bu filmlerden hangisi birinci olmuştur? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINCA 2014'TE "EN İYİ 100 TÜRK FİLMİ" ADIYLA 360 BİNDEN FAZLA TEKİL OY KULLANILARAK YAPILAN HALK OYLAMASI SONUCUNDA İLK DÖRDE GİREN BU FİLMLERDEN HANGİSİ BİRİNCİ OLMUŞTUR?

A: Babam ve Oğlum

B: Susuz Yaz

C: Eşkıya

D: Hababam Sınıfı

Cevap : Susuz Yaz

Yarışmacı soruya cevap vermedi, 500 bin TL ile yarışmadan ayrıldı.

En İyi 100 Türk Filmi, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2014 yılında Türk sinemasının 100. yılı dolayısıyla gerçekleştirilen oylamadır.100'den fazla üniversite ve sivil toplum kuruluşunca belirlenen 300 filmin, internet sitesi üzerinden halk oylamasına sunulduğu anket kapsamında 360 binden fazla tekil oy kullanıldı.

İşte sıralama (İlk 10):

1 Susuz Yaz 1963

2 Hababam Sınıfı 1975

3 Babam ve Oğlum 2005

4 Eşkıya 1996

5 Canım Kardeşim 1973

6 Selvi Boylum Al Yazmalım 1977

7 Züğürt Ağa 1985

8 Yol 1981

9 Vizontele 2001

10 Bir Zamanlar Anadolu'da 2010

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