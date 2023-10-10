Kültür ve Turizm Bakanı Uludağ'ı Eski Işıltılı Günlerine Döndürecek

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Uludağ'ı tekrar ışıltılı günlerine döndüreceklerini söyledi. Uludağ Alan Başkanlığı'nın kurulmasıyla yetki karmaşasının önüne geçileceğini belirten Bakan Ersoy, Uludağ'ın korunması ve turizm açısından nitelikli standartların planlanmasının yapılacağını ifade etti. Ayrıca, Uludağ'da yapılacak yatırımların 2024 yılında tamamlanması hedefleniyor.

Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Uludağ'ı tekrar ışıltılı günlerine döndüreceklerini söyledi.

Bursa'ya gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Alan Başkanlığı'nın kurulduğu Uludağ'da incelemelerde bulundu. Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ve beraberindeki heyetle, 1'inci ve 2'nci Oteller Bölgesi'ni gezen Bakan Ersoy, bir otelde düzenlenen toplantıda ise sektör temsilcileriyle bir araya geldi.

Uludağ Alan Başkanlığı kurulması ile birlikte yetki karmaşasının önüne geçileceğini söyleyen Ersoy, "Uludağ alanında, farklı kurumlara tanınmış idari yetkilerden kaynaklanan yetki karmaşası, ziyaretçiler ve yatırımcılar açısından çok uzun ve ağır bürokratik süreçlerin yaşanmasına sebep olması nedeniyle, çok eşsiz alanın hak ettiği şekilde korunması, kullanılması ve turizm açısından nitelikli standartların planlanmasının yapılması amacıyla Uludağ Alan Başkanlığı'nı bakanlık olarak kurduk. 7432 sayılı Uludağ alan hakkında kanun ile sınırları belirlenen alandaki yetki, Uludağ Alan Başkanlığı'na geçmiş, alanın tek elden yönetilmesi sağlanarak yetki karmaşasının önüne de geçilmiş oldu" şeklinde konuştu.

Uludağ Alan Başkanlığı'na 47 personel alımı yapıldığını ve alımların devam edeceğini belirten Bakan Ersoy, koruma imar planlarının ise 2 yıl içinde yürürlüğe gireceğini ifade ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Başkanlık hizmet birimleri oluşturarak, komisyon üyeleri görevlendirilmeleri tamamlandı. Uludağ Alan Komisyonu, 7 Eylül tarihinde ilk toplantısını yaparak geçiş dönemi koşullarını belirledi. 47 kişilik personel alımı Resmi Gazete'de yayınlandı. Alıma ilişkin çalışmalar devam etmekte. Hızla kadroyu da tamamlamış olacağız. Aralık ayı itibarıyla boş kadroların tamamını doldurmuş olacağız. Uludağ alan planlarının hazırlanması amacıyla, öncelikle doğal ve çevresel değerlerin korunmasına yönelik etüt çalışmaları başta olmak üzere, gerekli projelendirme, araştırma ve incelemelere ilişkin çalışmalar tamamlanarak, üst ölçekli planlarıyla, koruma amaçlı imar planlarının, 2 yıl içerisinde yürürlüğe girmesi hedeflenmektedir. Bunu hızlandırabildiğimiz kadar en hızlı şekilde yapacağız."

Kış sezonuna girmeye hazırlanan Uludağ'da, 2024 yılında yapılacak yatırımlara ilişkin de bilgi veren Ersoy, "Uludağ alanında 2024 yılında yapılacak yatırımlara ilişkin çalışmalar ise hız kesmeden devam etmektedir. Bunların arasında suni karlama, otopark düzenlemeleri, muhalif işler ile alan planları yer almaktadır. Bugün özellikle ben sizlerle bir araya gelmek istedim. Sonuçta bu bölgede yaşayan sizlersiniz. Sizlerden de hepinize söz hakkı vereceğim, konuşmak isteyenlere. Acil sorunlarınız nelerdir, neler yapabiliriz onları da notlarımıza alacağız" dedi.

Uludağ'ı eski hareketli günlerine döndüreceklerine dikkat çeken Kültür ve Turizm Bakanı, "Artık biz ciddi mesai ayıracağız bu bölgeye. El birliğiyle burayı tekrar, eski ışıltılı günlerine geri getireceğiz diye düşünüyorum. Burası çok önemli bir merkez. Hak ettiği yere tekrar gelmesi gerekiyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak biz yatırımlarla ilgili, sorumluluklarımızın da farkındayız. Biz gerekli yatırım desteklerini de vereceğiz. İnşallah hızlı bir şekilde burayı eski ışıltılı günlerine getireceğiz" ifadelerini kullandı. - BURSA