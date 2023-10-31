Kültür ve Turizm Bakanı Seyahat Acentaları Birliği Yasasını Değiştirecek

Hac Umre Seyahat Acentaları Derneği (HURSAD) Başkanı ve Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu Seyahat Acentaları Temsilcisi Diyaeddin Şahin, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Seyahat Acentaları Birliği Yasasını değiştirmek için çalışmalara başladıkları yönündeki açıklamalarını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 1618 sayılı Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Yasasını değiştireceklerini açıkladı. Hac Umre Seyahat Acentaları Derneği (HURSAD) Başkanı ve Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu Seyahat Acentaları Temsilcisi Diyaeddin Şahin ise, Bakan Ersoy'un açıklamalarını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. Derneklerinin kurulduğu günden beri ana hedefinin, Hac ve Umreyle uğraşan seyahat acentalarının kendi birliklerine kavuşması olduğunu belirten Şahin, "Bununla ilgili uzun yıllar boyunca sektör olarak girişimlerde bulunmaya devam ettik. Zaman zaman basına da yansıyan bu talebimizden ve hedefimizden hiç vazgeçmedik. Hem Bakanlığımıza hem de Türkiye büyük Millet Meclisinde ulaşabildiğimiz herkese bu talebimizi ilettik. Bugün Sayın Bakanımızın yaptığı açıklama ile, yeni kanun çalışmasının belirli bir aşamaya geldiğini memnuniyetle öğrenmiş bulunmaktayız. Mecliste görüşülecek olan kanun tasarısında Hac ve Umre Organizasyonu yapan seyahat acentalarının kendi birliklerine kavuşmasını sağlayacak maddelerin olması en büyük temennimizdir. Bu hususta bakanlığımızla yakın çalışma içinde olmaya hazır olduğumuzun bilinmesini isteriz. 1972 yılında çıkarılmış ve artık çağın gereklerinin çok gerisinde kalmış, tekelci ve tek tipçi 1618 sayılı kanunun bir an önce değiştirilmesi, özgürlükçü ve rekabetçi bir yasanın sektörümüze kazandırılması tüm turizm bileşenlerinin en büyük arzusudur.

Yeni kanun çalışmalarının başta seyahat acentaları olmak üzere tüm sektöre hayırlar getirmesini temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL