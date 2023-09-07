Kültür ve Turizm Bakanı Samsun'da Turizm Sektörü Temsilcileriyle Buluştu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Samsun'a gelerek turizm sektörü temsilcileriyle toplantı yaptı. Bakan Ersoy, Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ni inceleyerek doğa turizmi potansiyelini artırmak için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Turizm sektörü temsilcileri ile toplantı yapmak üzere Samsun'a gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ni inceledi.

Bakan Mehmet Nuri Ersoy, turizm sektörü temsilcileri ile toplantı yapmak için Samsun'a geldi. Bakan Ersoy, Samsun'un eşsiz doğal zenginliği Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ni gezerek incelemelerde bulundu. Ersoy, "Ülkemizin doğa turizmi potansiyelini en üst düzeye çıkarmak ve bu muhteşem bölgeyi koruyarak turizmimizdeki payını artırmak için çalışmalarımız sürüyor" dedi.

Kuş halkalama faaliyeti hakkında bilgi alan Bakan Ersoy, halkalanan bir kuşu da doğaya bıraktı.

Bakan Ersoy'a Vali Orhan Tavlı, milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu ve bakanlık yetkilileri eşlik etti. - SAMSUN