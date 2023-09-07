Kültür ve Turizm Bakanı Samsun'da Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ni İnceledi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Samsun'da Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ni gezip, incelemelerde bulundu. Turizm sektörleri temsilcileri ile toplantı yapmak üzere kente gelen Bakan Ersoy, Samsun Üniversitesi'nin tarihi tekel binalarında inceleme yaptı, ardından UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ni gezdi.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Samsun'da Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ni gezip, incelemelerde bulundu.

Turizm sektörleri temsilcileri ile toplantı yapmak üzere kente gelen Bakan Ersoy, Samsun Üniversitesi'nin tarihi tekel binalarında inceleme yaptı, ardından UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ni gezdi. Daha sonra Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret eden Ersoy, burada Başkan Mustafa Demir'den çalışmaları hakkında bilgi aldı. Ziyaretlerde; AK Parti Samsun milletvekilleri Mehmet Muş, Orhan Kırcalı, Ersan Aksu, Samsun Valisi Orhan Tavlı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri de yer aldı.