Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sümela Kültür Yolu Festivali'nde Etkinlik Alanlarını Ziyaret Etti

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sümela Kültür Yolu Festivali kapsamında, Kızlar Manastırı'nda sergi ve heykel enstalasyonunu ziyaret etti. Ayrıca gastronomi etkinliğine katıldı ve ebru sanatı dijital deneyim platformunu gördü.

ETKİNLİK ALANLARINI ZİYARET ETTİ

Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sümela Kültür Yolu Festivali kapsamında, Kızlar Manastırı'nda Letonyalı sanatçı Andris Zegners tarafından hazırlanan 'Amberin Sırları' adlı sergiyi ve Ganita'da 'Kutsal Damlalar' heykel enstalasyonunu ziyaret etti. Bakan Ersoy, daha sonra gastronomi etkinliğine katıldı. Bakan Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, diğer şeflerle birlikte yöresel lezzetlerden olan 'Hamsi Pilaki' hazırladı. Buradan Ayasofya Camisi'nin iç avlusunda sergilenen ebru sanatı dijital deneyim platformunu da görmeye giden Bakan Ersoy, Erzurum Pandöken Kültür Yolu Festivali programlarına katılmak için Trabzon'dan ayrıldı.