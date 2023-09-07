Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ni gezdi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Samsun'a ziyaret gerçekleştirerek UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ni gezdi. Bakan Ersoy, Samsun Üniversitesi kampüsünü de ziyaret etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ni gezdi.

Ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Samsun'a gelen Bakan Ersoy, ilk olarak Samsun Üniversitesinin 19 Mayıs ilçesindeki kampüsünü ziyaret etti.

Ardından UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ni giden Bakan Ersoy, üstü açık otobüsle deltayı gezdi.

Bakan Ersoy, Samsun Büyükşehir Belediyesine geçerek, burada Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyarette, Samsun Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Samsun milletvekilleri Mehmet Muş, Orhan Kırcalı, Ersan Aksu ile kamu kurum ve kuruluşların üst düzey temsilcileri hazır bulundu.