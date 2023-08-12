Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Kapadokya'da 500'den fazla kaçak yapı yıkıldı

Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kapadokya bölgesinde 500'de fazla kaçak yapının yıkıldığını söyledi.

AK Parti tarafından düzenlenen "2023 Şehir Buluşmaları" programına katılmak üzere Nevşehir'e gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, partililer ve turizmcilerle bir araya geldi. Programda konuşan Bakan Ersoy, "Baktığınız zaman hem altı medeniyet, hem üstü medeniyet olan çok farklı bir şehirden bahsediyoruz. Tabii birçok noktasıyla özellikle Anadolu'muzun, İç Anadolu'nun en önemli cazibe merkezlerinden biri. Özellikle Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak da asli sorumluluğumuz aslında bu değerlerimizin farkındalığının sağlanması. Bu değerlerimizin keşfedilip sahiplenmesi, korunması ve gelecek nesillere aktarılması. Bu sadece bizlerin sahip olduğu bir zenginlik de değil. İnsanlık adına korunması gereken önemli değerler arasında yer alıyor. O açıdan da bizim sorumluluğumuzu kat kat arttırıyor" dedi.

Bakan Ersoy, Kapadokya'yı koruma amaçlı sistemi oluşturabilmek için Kapadokya Alan Başkanlığını hayata geçirdiklerini ifade ederek, "Kapadokya Alan Başkanlığıyla birlikte üst ölçekli planlar ve yapısal sorunlarla ilgili çok ciddi yatırımlar yaptık. İnşallah önümüzdeki hafta da üst ölçek planı ilgili çalışmalar tamamlanarak askıya çıkacak" dedi.

Bakan Ersoy, "Kapadokya'da Alan Başkanlığı kurulduğu günden bugüne kadar 500'ün üzerinde kaçak yapı yıkıldı. Özellikle kültürel dokuya zarar veren, tarihi ve kültürel dokuya zarar veren 500'ün üzerinde kaçak yapıyı Alan Başkanlığı döneminde yıktık. Ayrıca altyapı sorunlarıyla ve yatırımlarıyla ilgili kamusal ihtiyaca çözüm getirmek üzere 3 bin 750'den fazla konu karara bağlandı ve bağlanmaya da devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Bakan Ersoy, "Önümüzdeki hafta itibarıyla yıkılma tehlikesi altındaki 4 peribacası ile ilgili Zelve Ören Yeri çevre düzenleme projesi, Göreme Açık Hava Müzesi ve Aşk Vadisi, Güvercinlik Vadisi'ne yönelik çalışmalarda da ihaleye çıkmaya hazırlanıyoruz. Bir yandan Göreme Açık Hava Müzesi ve Antik Kenti'nde arkeolojik kazı çalışmalarını sürdürürken, buralarda ziyaretçilere yönelik alternatif yürüyüş güzergahlarını da oluşturuyoruz. Kapadokya sadece Türkiye'nin değil, dünyanın da cazibe noktalarından biri. Çok değerli bir varlığın üzerindeyiz. Önemli olan bu değerlerimizi sadece Türkiye'de değil, yurt dışında da birliğini ve tanınırlığını arttırmak" diye konuştu.

Kapadokya'da başlayan Türkiye Kültür Yolu Festivali'nde ilk 5 günde 750 bin ziyaretçiye ulaştıklarını sözlerine ekleyen Bakan Ersoy, "Kültür yolu festival zincirini Kapadokya'dan başlatma kararı almıştık. Açılışına gelmiştik. Nevşehir'de de 30 ayrı noktada binden fazla sanatçının katılımıyla 300'den fazla etkinlik gerçekleştiriyoruz. Beklentimizin çok üzerinde katılım oldu. O da bizi sevindirdi. Etkinliklere 750 bin civarında vatandaş katılmış. Hem de yabancı turistler de katılıyorlar. İnşallah bugün ve yarınki etkinliklerle birlikte bu sayının milyonu geçmesini planlıyoruz. O da Kapadokya açısından çok çok önemli. Böylece Kapadokya'nın Türkiye genelinde ve dünyada tanıtımına da fayda sağlamış oluyoruz" ifadelerini kullandı. - NEVŞEHİR