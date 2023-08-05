Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Kapadokya Balon ve Kültür Yolu Festivali'ne Katıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, beraberindeki heyet ile birlikte Kapadokya Balon ve Kültür Yolu Festivali etkinliklerine katıldı. Etkinlikler kapsamında sanat gösterileri ve sergileri ziyaret etti.

FESTİVAL KAPSAMINDA DÜZENLENEN ETKİNLİKLERE KATILDI

Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, beraberinde Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, AK Parti Nevşehir Milletvekili Süleyman Özgün, Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran ve AK Parti İl Başkanı Ali Kemikkıran ile birlikte bugün başlayan Kapadokya Balon ve Kültür Yolu Festivali etkinliklerine katıldı. Bakan Ersoy ve beraberindekiler daha sonra, Kayaşehir bölgesinde bulunan ve bir süre önce restorasyon çalışmaları Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca yapılarak turizme kazandırılan Meryem Ana Kilisesi'nde, sanatçı Refik Anadol'un 'Rönesans Rüyaları' konulu dijital gösterisini ve Ürgüp ilçesinde Kapadokya Üniversitesi'ne (KÜN) ait mahzende açılan, 'Eskizden Piksele' dijital sanat gösterisini izledi. Avanos ilçesinde bulunan Kapadokya Yeraltı Seramik Müzesi'nde sanatçı Zeliha Bazoğlu'nun eserlerinden oluşan, 'Gelenekten Geleceğe' konulu sergiyi de gezen Bakan Ersoy, daha sonra kentten ayrıldı.