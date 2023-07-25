Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Antalya'daki yangın bölgesinde incelemelerde bulundu

Kemer ilçesinin Göynük Değirmendere Mahallesi mezarlık mevkisinde başlayan orman yangınına müdahale devam ediyor. Bakan Ersoy, yangını yakından takip etmek için bölgeye giderek çalışmalar hakkında bilgi aldı ve yangından etkilenen alanlarda inceleme yaptı.