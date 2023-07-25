Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Antalya'daki yangın bölgesinde incelemelerde bulundu
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Kemer ilçesinin Göynük Değirmendere Mahallesi mezarlık mevkisinde başlayan orman yangınına müdahale devam ediyor. Bakan Ersoy, yangını yakından takip etmek için bölgeye giderek çalışmalar hakkında bilgi aldı ve yangından etkilenen alanlarda inceleme yaptı.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Antalya'daki yangın bölgesinde incelemelerde bulundu.
Kemer ilçesinin Göynük Değirmendere Mahallesi mezarlık mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle başlayan orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Bakan Ersoy gece saatlerinde orman yangınını yakından takip etmek için bölgeye giderek, ilgililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Beraberindeki heyetle yürütülen çalışmaları takip eden Ersoy, yangından etkilenen alanlarda da inceleme yaptı.
Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı - Turizm