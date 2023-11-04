Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'da 14 noktadaki kazılar için 400 milyon lira ödenek aktarıldığını, Efes Antik Kenti için de 1 milyar liralık bütçe ayırdıklarını belirterek, çalışmaların hızlı ilerlemesini amaçladıklarını bildirdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'daki kazılar için 400 milyon lira ödenek aktarıldığını açıkladı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bu yıl içinde Antalya'da 14 noktadaki kazılar için 400 milyon lira ödenek aktarıldığını, Efes Antik Kenti için de 1 milyar liralık bütçe ayırdıklarını belirterek, çalışmaların hızlı ilerlemesini amaçladıklarını bildirdi.

Antalya Kültür Yolu Festivali için kentte bulunan Ersoy, AA muhabirine, Türkiye'de turizmin çok sayıda destinasyona sahip olduğunu ve Bakanlık olarak her bir kolunu ayrı ayrı işlediklerini söyledi.

Ülkede turizmi 12 aya yaymak ve her ili turizme dahil etmek için önemli projeler yürüttüklerini dile getiren Ersoy, antik kentlere yönelik de ciddi yatırımlar yaptıklarını anlattı.

Türkiye'de 144 yerli, 31 yabancı kazı başkanlığı bulunduğunu belirten Ersoy, ilk etapta kazı sürelerini 45-60 günlükten 12 aya çıkardıklarını kaydetti. Bu şekilde daha yavaş ilerleyen süreci hızlandırdıklarına dikkati çeken Ersoy, şöyle devam etti:

"Geçtiğimiz dönemde 12 aylık kazı başkanlığı sürecini tamamladık, şimdi ikinci aşamaya geldik. İkinci aşamada da yabancı kazı başkanlıklarını bu sürece dahil etmek istiyoruz. 31 kazı başkanlığının 18'i önemli. Bu kazı başkanlıklarına koordinatör Türk hoca atamaya başladık. İlk atamalar yapılmaya başlandı, yıl sonuna kadar tamamlayacağız. Sadece Türk hoca atamakla kalmıyoruz, ekip, ekipman ve finansman desteği de sağlıyoruz. Bu da oradaki kazı çalışmalarını hızlandıracak ve kazılar Türk hocalar tarafından yapılıyor olacak."

Antalya'daki kazılara gelecek yıl için 600 milyon liralık bütçe

Kazı çalışmalarını kurtarma, ayağa kaldırma ve tanıtma olmak üzere 3 program dahilinde yürüttüklerini aktaran Ersoy, her aşama için de çok ciddi finansman desteği sağladıklarını vurguladı.

Sadece Antalya'da bu yıl kazılar için 115 milyon lira ödenek aktardıklarını dile getiren Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

" Antalya'da 19 kazı başkanlığımız var, bunun 14'ü 12 aylık kazı başkanlığı. İlk etapta 115 milyon lira ödenek sağladık, yıl sonuna kadar 150 milyon lira daha ek kazı kaynağı aktaracağız. Restorasyon kaynaklarıyla bu sene sadece Antalya bölgesindeki 14 noktaya aktardığımız bütçe 400 milyon lirayı geçecek. Önümüzdeki yıl için de şu an itibarıyla 600 milyon liralık bir bütçe ayrıldı. İnşallah gelen projelerle bunu daha ileriye taşıyacağız. Biz bir kısıtlama koymuyoruz, hocalarımıza 'Siz kabul edebileceğimiz projelerinizi gönderin, biz hızlı bir şekilde onaylayıp onları hayata geçirmek için gerekli desteği vereceğiz' diyoruz."

Efes Antik Kenti'ne yönelik "Geleceğe Miras Sonsuz Efes" projesinden de bahseden Ersoy, Efes'teki kazıların 1860'lı yıllarda başladığını hatırlattı. Bölgede yabancı bilim heyetlerinin çalışma yürüttüğünü anımsatan Ersoy, ilk Türk bilim insanlarından birer koordinatör atama çalışmasının da Efes'te yapıldığını bildirdi.

Efes'teki çalışmaların hızlanacağını vurgulayan Ersoy, şunları kaydetti:

"Efes, 1860'lı yıllardan beri kazılıyor. Şu ana kadar yüzde 25'i gün yüzüne çıkarılmış, Yeni program başlattık, koordinatör hocayı da atadık. Yeni program dahilinde son 60 yılda yapılmış kazı kadar çalışmayı, gelecek 4 yılda gerçekleştireceğiz. Başlangıçta 1 milyar liralık bir bütçe ayırdık. Bununla da sınırlı değiliz, projeler geldikçe bu bütçeyi de artıracağız. Oradaki kazı yapılma oranını yüzde 25'ten yüzde 45 seviyelerine kadar çıkaracağız."

Bakan Ersoy, Anadolu'nun her bir noktasında turizm trafiğini artırabilmek için arkeoloji çalışmalarına da ağırlık vereceklerini söyledi.

Türkiye, ABD'den sonra en çok dizi film ihraç eden ülke

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Türkiye'nin film sektöründe de önemli aşama kaydettiğine işaret etti.

Türkiye'nin 4 mevsimin aynı anda yaşanabildiği noktalarının bulunduğunu dile getiren Ersoy, İstanbul ve Antalya'nın doğal bir platoya dönüştüğünü ifade etti.

Ülkenin bu açıdan da çok amaçlı olduğunun altını çizen Ersoy, "Türkiye Amerika'dan sonra dünyada en çok dizi film ihraç eden ülke. Bu amaçla da bir çalışma yürütüyoruz. Dünyada en çok dizi film ihraç eden ülke olma konumundan pazarlamanın da yapıldığı ülke konumuna getiriyoruz." diye konuştu.

En son Cannes Film Festivali'ne üst düzey Bakanlık bürokratlarını gönderdiklerini belirten Ersoy, "Sektörle birlikte el ele verdik, inşallah 2025 yılında pazarlama fuarının da Türkiye'de gerçekleşmesini sağlayacağız. Sadece filmlerin üretildiği değil, pazarlandığı pazar yeri noktasına da Türkiye'yi getireceğiz." ifadelerini kullandı.