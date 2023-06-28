Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'da Taksici Esnafıyla Bayramlaştı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kurban Bayramı tatilini geçirdiği Antalya'da taksici esnafıyla bayramlaşarak sohbet etti. Bakan Ersoy, ayrıca memleketi Antalya'da çeşitli ziyaretlerde bulundu.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kurban Bayramı tatilini geçirdiği memleketi Antalya'da taksici esnafıyla sohbet edip bayramlarını kutladı.

Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, arife günü baba ocağı Antalya'nın İbradı ilçesine bağlı Ormana Mahallesi'ne ziyarette bulundu. Mahalle girişinde vatandaşlar tarafından karşılanan Bakan Ersoy, rahmetli babası Ali Haydar Ersoy'un adını taşıyan mahalle meydanının mermer levhası önünde oğlu Mehmet Reşat ile fotoğraf çektirdi. Daha sonra ilçede esnaf ziyareti yapan Ersoy, bir kahvehane önünde vatandaşların sorunlarını ve taleplerini dinledi. Ziyarete, AK Parti İl Başkanı Ali Çetin, Antalya milletvekilleri Mustafa Köse ve Kemal Çelik de eşlik etti.

yarın da AK Parti Antalya İl Başkanlığı'ndaki bayramlaşma törenine katılacak.