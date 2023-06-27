Kültür ve Turizm Bakanı İbradı'da

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, baba ocağı Antalya'nın İbradı ilçesine bağlı Ormana Mahallesi'ne ziyarette bulundu. Mahalle girişinde vatandaşlar tarafından karşılanan Ersoy, rahmetli babası Ali Haydar Ersoy'un adını taşıyan mahalle meydanının mermer levhası önünde oğlu Mehmet Reşat ile fotoğraf çektirdi. Daha sonra ilçede esnaf ziyareti yapan Ersoy, bir kahvehane önünde vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi. Ziyarete, AK Parti Antalya Milletvekilleri Mustafa köse, Kemal Çelik ile il başkanı Ali Çetin ve partililer de katıldı.