Kültür ve Turizm Bakanı: Geçen Yıl 713 Kazı ve Arkeolojik Araştırma Yaptık, Dünya İçin Bir Rekordur

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, geçen yıl bakanlık olarak rekor sayıda kazı çalışması yaptıklarını ve 713 noktada hem kazı hem de arkeolojik araştırma yaptıklarını belirtti. Bakan Ersoy ayrıca, turizm sektörü olarak Türkiye'nin en önemli hedeflerinden birinin '12 ay turizm' olduğunu ve tarihi ve kültürel değerlerin turizme kazandırılması için çalışmalar yaptıklarını söyledi. Bakan Ersoy, ayrıca kültür yolu rotaları ve festivalleri düzenlediklerini ve 2028'e kadar 35 büyük şehirde kültür yolu festivali yapacaklarını açıkladı.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bakanlık olarak geçen yıl rekor sayıda kazı çalışması yaptıklarını belirterek, "Geçen sene 713 noktada hem kazı çalışmaları yaptık hem de arkeolojik araştırma yaptık. 713 sayısı hem Türkiye için bir rekordur hem dünya için bir rekordur. Dünyada hiçbir ülke bu sayıda kazı ve arkeolojik araştırmayı yapabilecek kapasiteye sahip değil" dedi.

Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bir ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Manavgat'a geldi. Bakan Ersoy'a AK Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse, Kemal Çelik, İbrahim Ethem Taş, İl Başkanı Ali Çetin ve Manavgat İlçe Başkanı Ahmet Ali Erol da eşlik etti. Manavgat merkezde esnaf ziyareti yapan Bakan Ersoy, Side Taksi durağında esnafla görüşmesinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Bakan Ersoy, "Her yıl Türkiye'yi ziyaret eden turist sayısı ve elde ettiğimiz gelir artıyor. Kişi başına gecelik gelir de artıyor. 2010 yılında 61- 62 dolarlara kadar düşen kişi başı gecelik gelir geçen sene 90 dolarlara kadar çıktı. Önümüzde 5 yıl içerisinde 118 dolara kadar kişi başı gecelik geliri arttırmayı hedefliyoruz. Bu esnafımıza da yansıyacak. Turizme el birliğiyle sahip çıkarsak, Türkiye'nin turizm konusunda önü açık. Bizim petrolümüz aslında turizm. Hedefimiz de çok büyük, inşallah 2028'e kadar 100 milyar dolar gelir hedefimiz var" diye konuştu.