Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: 'Muğla geleceğin en önemli aktörlerinden biri olacak'

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Türkiye turizmini geleceğin rekabetine bugünden hazırlıyoruz. Yaptığımız yatırımlar, ürettiğimiz proje ve hizmetlerle Muğla bu geleceğin de en önemli aktörlerinden biri olacak ve Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ilerlediğimiz Türkiye Yüzyılı'ndaki vazgeçilmez yerini alacaktır" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Muğla'nın Bodrum ilçesinde İleri Biyolojik İçmeler Atıksu Arıtma Tesisi'nin ve Küdür Merası Açılış Şenliği'nin açılış programına katıldı. İleri Biyolojik İçmeler Atıksu Arıtma Tesisi açılış törenine, Muğla Valisi Orhan Tavlı, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, milletvekilleri, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, idari amirler ve davetliler katıldı. Turizm merkezlerine ve turizm potansiyeli taşıyan belediyelere hem maddi hem de teknik destek verdiklerini belirten Bakan Ersoy, "Gerek turizm potansiyeli gerek kültür ve medeniyet mirası ile Türk ve dünya turizminin en önemli destinasyonlarından biri olan Muğla'nın geleceğini güvence altına almanın adımlarını atıyor, yatırımlar gerçekleştiriyoruz. Bakanlığımızın yerel yönetimlerle iş birliği daima güçlü ve çözüm odaklı olmuştur. Turizm merkezlerine ve turizm potansiyeli taşıyan belediyelere hem maddi ve teknik alanlarda hem de kontrolörlük noktasında destek veriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız bu destekleri bir adım daha ileri taşımış ve tatil bölgelerindeki arıtma alt yapısı yatırımlarını gerçekleştiremeyen belediyelerin ilgili yatırımlarını da üstlenmemiz talimatını vermiştir. Bu doğrultuda en önemli yatırımlarımızdan birini Bodrum'a yaptık" ifadelerini kullandı.