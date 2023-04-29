Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: İzmir Tekel Fabrikası açıldı, Çeşme Projesi çok hayati ve önemli

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Danıştay'ın Çeşme Projesi'nin yürütmesini durdurmasıyla ilgili "Geçici bir yürütmeyi durdurma kararı var. Mahkemenin asli kararını vermesini bekliyoruz. İzmir için çok hayati ve önemli bir proje, İzmir'in geleceği açısından çok çok önemli bir proje. Klasik siyasi amaçlar ve siyasi hedeflerle projenin engellenmeye çalışılmasını doğru bulmuyorum" dedi.

İzmir'de 137 yıl boyunca üretim yaptıktan sonra 2004'te üretime son verilen, ardından Kültür ve Sanat Merkezi olarak restore edilen Alsancak Tekel Fabrikası, bugün Kültür ve Turizm Bakanı Nuri Ersoy tarafından açıldı.

Resmi açılış öncesinde basın mensuplarıyla komplekste incelemelerde bulunan Bakan Ersoy, incelemenin ardından açıklamalarda bulundu. Tesisin birçok özelliğinin olduğunun altını çizen Bakan Ersoy, şunları söyledi:

"TAMAMINA YAKINI ÖZGÜN VE TESCİLLİ YAPI"

"Burası 140 yıllık geçmişi olan bir fabrikaydı burası. 2000'li yıllardan sonra bakanlığımıza devredildi. Biz de 'Burası fabrika olma özelliğini korusun ama artık kültür ve sanat üreten bir fabrika olsun' dedik. Yaklaşık 1 yıl süren yoğun ve hızlı bir çalışmayla İzmir Tekel Fabrikası'nı, İzmir Kültür Sanat Fabrikası'na dönüşürdük. Burasına 17 dönümlük bir arazi. Bu arazi içinde 9 bin metrekarelik yeşil alan 20 bin metrekare kapalı alan bulunuyor. Bakanlığımız tarafından buraya önce bir konsept çalışması yapıldı. Bakanlığımız artık restorasyon yapması sonrasında binanın ne amaçla kullanılacağı, hangi konsepte dönüştürülmesi ve vatandaşın kullanımına sunulduğunda en çok nasıl ziyaretçi alır diyerek restorasyon yapıyor. Bu bağlamda ilk etapta burada özgün olan yapılar korundu. Ağır hasarı olan yapılar özgün bir şekilde restore edildi. Özgün olmayan, yakın zamanda yapılmış olan ve tescilli olmayan yapı ve eklentiler kaldırıldı. Yani aslında burada gördüğümüz yapıların çok büyük bir bölümü özgün fabrikanın özgün halinde olan tescilli yapılardan oluşuyor. Birkaç yapı var. Bu yapılardan en büyük olanını İzmir Arkeoloji ve Etnografya müzesi olarak kullanıyoruz. İlk 2 katımız arkeoloji 3. kat, etnografya müzesi. 2020'deki depremde biliyorsunuz resim ve heykel müzemiz ağır hasar aldı ve boşaltmak durumunda aldık. Geçici olarak Kültürpark'taki yerine taşıdık. Restorasyondan sonra ise kalıcı olarak buraya taşındı. Sadece resim ve heykel müzesi olarak kullanılmıyor. Burasının birkaçı resim alanı olarak sana dünyasına hizmet edecek. İzmir resim heykel müzemizde 23 koleksiyonumuz vardı. Bunların 400'ünü buraya taşıdık, 300 tanesi için de bakanlık olarak bütçe ayırıyoruz. O resimlerin restore edilmesi ve bakımlarının yapılması gerekiyor. Bunun dışında çalışmalarımız sürüyor."

"İZMİR'İN CAZİBE MERKEZİ HALİNE GELECEK"

Alanın ayrıca eğitim amaçlı kullanılacağının da altını çizen Bakan Ersoy, "Açık hava alanlarını da etkili kullanmak istedik. Yapay zeka tarafından yapılan bir sergimiz var. Ayrıca etkinlik alanları ve bahçeleri çok amaçlı planladık. Hem bahçe hem de konser alanı olarak kullanılabilecek şekilde tasarladık. Yani artık burası 7/24 yaşayan kültür ve sanatın cazibe noktalarından biri haline gelecek. Neden fabrika diyoruz? Burası bir merkez olmanın yanında kültürel ve sanatsal dersler de olacak. BKM'nin bir eğitim noktası da olacak. Yani insanlara sadece sergi ve müze sunmuyoruz. Aynı zamanda kültür ve sanata meraklı vatandaşlarımızın ders alabileceği de bir yer oldu. 140 yıllık bir fabrikadan bahsediyoruz. Gelecek nesillere de bir fabrika olarak bırakıyoruz. Ama artık kültür ve sanat üreten bir fabrika olacak. İzmir'in cazibe noktası olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

ÇEŞME PROJESİ AÇIKLAMASI

Kültür ve Turizm Bakanı Nuri Ersoy, ayrıca Danıştay tarafından "yürütmeyi durdurma kararı" verilen Çeşme Projesi'ne ilişkin de soruları yanıtladı. Ersoy, şöyle konuştu:

"DİREK UÇUŞLAR 10-15 KAT ARTACAK"

"Geçici bir yürütmeyi durdurma kararı var. Mahkemenin asli kararını vermesini bekliyoruz. İzmir için çok hayati ve önemli bir proje, İzmir'in geleceği açısından çok çok önemli bir proje. Klasik siyasi amaçlar ve siyasi hedeflerle projenin engellenmeye çalışılmasını doğru bulmuyorum. İzmir, Ankara ve İstanbul gibi büyük şehirlerimiz söz konusu olduğunda konulara siyasi yaklaşmamamız gerekiyor. İzmir için çok gerekli bir proje. İzmir'in bazı sorunları var. Hava trafiğiyle ilgili… İzmirlilere sorduğunuzda haklı olarak şikayet ediyorlar. İzmir'in dünyaya direkt bağlanmasını istiyoruz, İstanbul üzerinden bağlanmasını istemiyoruz diyorlar. Bazı şeyler istemekle olmuyor, gerekenleri yapmanız gerekiyor. Bu proje, o yönde atılmış en büyük adım olacak. Bu proje gerçekleştirildiğinde İzmir'e olan direkt sefer sayısından 10-15 kat artış göreceksiniz İzmir'in kalıcı sorunlarından birisi çözülecek.

"BUGÜNE KADAR YAPILAN EN İYİ TURİZM PROJESİ"

Sorunlardan biri de 12 ayın çok kısa süresinde turizm sektörü verimli bir ortam yaşıyordu ve tekrar düşük sezona geçiyordu. Bu projeyle birlikte 12 aya yayılmış, uzun süreli bir nokta haline gelecekti İzmir. O yüzden bu projenin hayati önemi var. Planımız hazır zaten. Yürütmeyi durdurma kararı kalkarsa plan askıya çıkacak. Plan askıya çıktığı zaman bütün hassasiyetlerin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ciddi bir şekilde ele alındığı ve gerekli düzenlemelerin yapıldığını göreceğiz. Üzerinde tartışılacak itiraz vb. varsa tartışılır zaten. Bugüne kadar Cumhuriyet tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlıkları tarafından çalışmış en iyi turizm merkezi projesidir. Benim görüşüm umarım mahkeme sağduyulu bir karar verir ve biz planı askıya çıkararak bu projeyi İzmir'e kazandırırız."