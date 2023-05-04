Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, deprem bölgesindeki oteller için finansman çalışması yapıyor

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, deprem bölgesindeki oteller için bakanlık olarak özel bir çalışma başlattıklarını belirterek, "Hem Merkez Bankamızla hem Hazine ve Maliye Bakanlığımızla görüşüyoruz. Deprem bölgesindeki oteller için orta vadeli bir finansman çalışması yapıyoruz" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta incelemelerde bulundu. İlk olarak afet koordinasyon merkezini ziyaret eden Ersoy ve Kirişci, daha sonra Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'ne geçerek Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'ün de katıldığı bir toplantı ile depremde yıkılan ve hasar göre tarihi binalar hakkında görevlilerden brifing aldı.

"İlk etapta tescilli yapılarla ilgili bir çalışma yaptık. Bu hafta bir yönetmelik yayınlanıyor yani otel tescilli yapıdaysa onların ihyasıyla ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak bir çalışma başlattık. Bu hafta yayınlanacak yönetmelikle ilgili bizim limitlerimiz var, yardım limitleri. O limitleri bu tarz deprem bölgesinde ki tescilli otellerle ilgili limitlerimiz artırılacak yönetmelikle birlikte. Onlarla ilgili bir yol haritası belirlenmiş oluyor. Şimdi hem Merkez Bankamızla hem Hazine ve Maliye Bakanlığımızla görüşüyoruz. İnşallah deprem bölgesindeki oteller için orta vadeli bir finansman çalışması yapıyoruz. İnşallah bunlar netleştiği zaman kamuoyuyla paylaşacağız. Zaten otel sayıları belli, yatak kapasiteleri belli, kimin ne kadar ihtiyaç duyduğunu da Yatırım İşletmeler Genel Müdürlüğümüz tespitlerini yapıyor. İnşallah onlarla ilgili de bir yol haritasını çok kısa sürede belirleyeceğiz."