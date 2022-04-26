Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan "Dünya Fikri Mülkiyet Günü" mesajı Açıklaması - Haberler

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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan "Dünya Fikri Mülkiyet Günü" mesajı Açıklaması

AA - İsa Toprak - Turizm
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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan 'Dünya Fikri Mülkiyet Günü' mesajı Açıklaması

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Bakanlık olarak, toplumun ve özellikle de gençliğin yaratıcı potansiyelini artırmak, böylelikle ülkemizin kültür sanat üretiminin gelişimini sağlamak ve bu üretimlerin adil-dengeli bir biçimde korunmasını güvence altına almak için kararlılıkla çalışıyoruz.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Bakanlık olarak, toplumun ve özellikle de gençliğin yaratıcı potansiyelini artırmak, böylelikle ülkemizin kültür sanat üretiminin gelişimini sağlamak ve bu üretimlerin adil-dengeli bir biçimde korunmasını güvence altına almak için kararlılıkla çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Ersoy, "Dünya Fikri Mülkiyet Günü" dolayısıyla yayımladığı mesajında yenilikçiliğin ve yaratıcılığın sürdürülmesinde büyük rol oynayan fikri mülkiyet haklarına ilişkin farkındalığı artırmak amacıyla 26 Nisan'ın 2000 yılından bu yana "Dünya Fikri Mülkiyet Günü" olarak kutlandığını anımsattı.

Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) tarafından bu yılın temasının "Fikri Mülkiyet ve Gençlik: Daha İyi Bir Gelecek için İnovasyon" olarak belirlendiğini aktaran Ersoy, bugünün gençlerinin yarının yenilikçi bireyleri olarak Türkiye'nin aydınlık geleceğinin mimarları olacağını belirtti.

"Gençlerimiz sınırsız enerjileri, merakları, yaratıcılıkları ve hızla gelişen teknoloji ve dijitalleşmeye açık yapılarıyla sürdürülebilir bir geleceğin kapılarını aralayacaklardır." değerlendirmesinde bulunan Bakan Ersoy, mesajında şunları kaydetti:

"Bakanlık olarak, toplumun ve özellikle de gençliğin yaratıcı potansiyelini artırmak, böylelikle ülkemizin kültür sanat üretiminin gelişimini sağlamak ve bu üretimlerin adil-dengeli bir biçimde korunmasını güvence altına almak için kararlılıkla çalışıyoruz. Ülkemizde kreatif endüstrilerin gelişimine katkısı olan herkesin bugünün anlamına ve değerine sahip çıkacağına olan inancımla tüm eser sahiplerimizin, sanatçılarımızın, yenilikçi ve yaratıcı gençlerimizin ve tüm emekçilerin Dünya Fikri Mülkiyet Günü'nü kutluyorum."

AA / İsa Toprak - Turizm

Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye, gençlik, Nisan, Turizm, Güncel, Haberler

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