Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Antalya'da turist sayısı rekorlar kırarak artıyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'da turist sayısının rekorlar kırarak arttığını açıkladı. Bakan Ersoy, turizmin 12 aya yayılması gerektiğini belirterek, ören ve arkeolojik yerlerin ön plana çıkarılması gerektiğini söyledi. Ayrıca Antalya'nın tüm sorunlarına çözüm aradıklarını ifade eden Bakan Ersoy, Antalya'yı sahipsiz bırakmayacaklarını vurguladı.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Deprem ve ardından da yoğun bir seçim sürecinden geçtik ama sezona yoğun bir şekilde girdik, rekorlar kırarak. Antalya, Gazipaşa havalimanlarımızın günlük sayıları bana geliyor. 90 binden fazla, yaklaşık 100 bin yabancı turist girişi gerçekleşmeye başladı günlük olarak" dedi.

Bir dizi ziyaret için Antalya'nın Alanya ilçesine gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, programına AK Parti Alanya İlçe Teşkilatı'nda düzenlenen toplantıya katılarak başladı. Burada turizmciler ve partililerle bir araya gelen Bakan Ersoy, yaptığı konuşmada, "Halkımız 14 ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 5 yıl daha görev verdi. Sayın Cumhurbaşkanımızla aynı yolda yürümek demek yorulmadan, yılmadan sorunları çözmeye, engelleri kaldırmaya, Türkiye'yi geliştirmeye devam etmek demek. Bunu yaparken de hiçbir mazerete, hiçbir bahaneye sığınmamak demek. Seçimler geride kaldı. Biz herhangi bir mazerete sığınmadan kaldığımız yerden devam ediyoruz" dedi.

Konuşmasının ardından Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Mahmutlar Mahallesi'nde bulunan Syedra Antik Kenti'ni incelemek için ilçe teşkilat binasından ayrıldı.