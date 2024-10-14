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Kültür ve Turizm Bakanı değişti mi, Yeni Kültür ve Turizm Bakanı kim olacak?

Kültür ve Turizm Bakanı değişti mi, Yeni Kültür ve Turizm Bakanı kim olacak?
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AK Parti'de esen değişim rüzgarlarının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabinede de değişiklik yapılabileceğini açıklaması gündem oldu. Peki, Kültür ve Turizm Bakanı değişti mi, Yeni Kültür ve Turizm Bakanı kim olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Genel başkan yardımcılarında aynı şekilde değişiklikler olabilir. Kabinemizde biliyorsunuz iki arkadaşımız değişime tabi oldu. Şimdi bu yeni süreçte de hem genel başkan yardımcılarında bazı değişiklikler olabileceği gibi, aynı şekilde Kabine'de de duruma göre değerlendirmelerimizi yaparız. Orada da bazı değişiklikler olabilir" açıklaması sonrası Kültür ve Turizm Bakanı değişti mi,Yeni Kültür ve Turizm Bakanı kim olacak, merak ediliyor.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI DEĞİŞTİ Mİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Sırbistan ve Arnavutluk ziyaretlerinin dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. AK Parti'de önemli değişiklikler olacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında en çarpıcı Detay ise kabinede de değişiklik olacağı oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilerin partideki değişimin hükümete yansıyıp yansımayacağı sorusuna, "Yeni süreçte genel başkan yardımcılarında bazı değişiklikler olabileceği gibi aynı şekilde kabinede de duruma göre değerlendirmelerimizi yaparız. Orada da bazı değişiklikler olabilir" yanıtını verdi.

Kültür ve Turizm Bakanı ile ilgili henüz resmi açıklama gelmedi. Güncel gelişmeler için sayfamızı takip edebiliriniz.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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