Kültür ve Turizm Bakanı Antalya Havalimanı'nda incelemelerde bulundu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya Havalimanı'nda incelemelerde bulundu. Bakan Ersoy, 'Antalya'mızın güzelliklerini daha fazla kişiye ulaştırmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz' dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya Havalimanı'nda incelemelerde bulundu. Bakan Ersoy, "Antalya'mızın güzelliklerini daha fazla kişiye ulaştırmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yerli ve yabancı ziyaretçi kapasitesini artırma çalışmaları kapsamında kapasite artırma çalışmaları devam eden Antalya Havalimanı'nda incelemelerde bulundu. Türkiye turizmine önemli katkı sunan Antalya Havalimanı yetkilileriyle değerlendirme toplantısı gerçekleştiren Bakan Ersoy, havalimanındaki bu büyümeyle birlikte şehrin sorunlarını düzenli olarak takip ederek henüz gerçekleşmeden çözümler üretmek için çalıştıklarını dile getirdi. Türkiye'nin en fazla yerli ve yabancı yolcu transferinin gerçekleştiği Antalya Havalimanı'nın kapasitesini ve hizmet kalitesini artırmak üzere yetkililerle bir araya gelen Bakan Ersoy, Antalya'nın güzelliklerini daha fazla kişiye ulaştırmak üzere çalışmalarını sürdürdüklerini dile getirdi. Antalya Havalimanı'nda gerçekleştirilen toplantıda, Antalya'ya yönelik yürütülen çalışmalar ve atılacak adımlar masaya yatırıldı.

Bakan Ersoy, toplantının ardından Antalya Valisi Hulusi Şahin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, Emniyet Müdürü Orhan Çevik ve kurum temsilcileriyle de bir araya geldi. (DHA)