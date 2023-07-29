Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, özellikle Körfez ülkelerinden Uzungöl'e çok yoğun bir ilgi olduğunu belirterek, 'Bunun devamlı ve artarak sürdürülebilmesi için de uzun vadeli ne tür programlar gerçekleştirebiliriz bunları belirledik' dedi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan: " Uzungöl'e çok yoğun bir ilgi var"

TRABZON - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, özellikle Körfez ülkelerinden Uzungöl'e çok yoğun bir ilgi olduğunu belirterek, "Bunun devamlı ve artarak sürdürülebilmesi için de uzun vadeli ne tür programlar gerçekleştirebiliriz bunları belirledik" dedi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan,, Trabzon Turizm Değerlendirme Toplantısı'nın ardından beraberindeki Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ile birlikte dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'de incelemelerde bulundu. İncelemenin ardından açıklamalarda bulunan Alpaslan, sorunları tespit ettiklerini dile getirerek, "Bu dönemde turizmle ilgili yaşanan sorunlar nedir, bunlara nasıl çözümler getirebiliriz, bunun çalışmasını gerçekleştirdik. Sorunları tespit ettik çözüm önerileriyle ilgili yapacağımız girişimleri belirledik. Özellikle Körfez ülkelerinden Uzungöl'e çok yoğun bir ilgi var. Bunun devamlı ve artarak sürdürülebilmesi için de uzun vadeli ne tür programlar gerçekleştirebiliriz bunları yaptık. Tabii ki Trabzon ve ülkemiz için turizm son derece önemli, insanımızın refahı ve istihdamı için. Bunları daha üst noktalara taşımak için neler yapabiliriz sektörümüz, kamu kurumlarımız ve halkımızla bunları değerlendiriyoruz. Güzel ve verimli bir toplantı oldu. İnşallah güzel sonuçlarını da göreceğiz" dedi.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ise, kentte bu kadar yoğun bir kalabalığın olduğu bir dönem içerisinde en ufak asayiş olayının olmamasının çok kıymetli olduğunu vurgulayarak, "Bu anlamda gerçekten güzel bir dönem geçiriyoruz. Ama en önemlisi de buradaki vatandaşlarımızın güzel bir şekilde tatillerini geçirebilmeleri için de değerlendirmelerimizi ve tespitlerimizi yaptık" şeklinde konuştu.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu da, Uzungöl'ü daha iyi bir destinasyon haline getireceklerini belirterek, "Sonbahar itibarıyla büyük bir çalışma başlayacak. Buranın girişinden çıkışına kadar TOKİ ve Büyükşehir Belediyesi olarak tamamen elden geçireceğiz. Bu çalışmayı da kış sezonuna kadar tamamlamış olacağız. Çok daha cazip ve çok daha konforlu bir hizmet sunan bir noktaya getireceğiz" diye konuştu.