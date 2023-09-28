Kültür ve Turizm Bakanlığı, Altın Portakal Film Festivali'nden neden çekildi? merak konusu oldu. Kanun Hükmü belgeseli hakkında detaylar araştırılmaktadır. Peki, Kültür Turizm Bakanlığı Altın Portakal Film Festivalinden neden çekildi? İşte detaylar...

Kültür Turizm Bakanlığı Altın Portakal Film Festivalinden neden çekildi? Kanun Hükmü belgeseli nedir, konusu ne?

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Altın Portakal Film Festivali'nden çekildi. Kanun Hükmü belgesel konusu merak konusu oldu. Arama motorlarında Kültür Bakanlığı Altın Portakal Film Festivali'nden neden çekildiği sorgulatılıyor. Peki, Kültür Turizm Bakanlığı Altın Portakal Film Festivalinden neden çekildi? Kanun Hükmü belgeseli nedir, konusu ne? Detaylar haberimizde...

KÜLTÜR TURİZM BAKANLIĞI ALTIN PORTAKAL FİLM FESTİVALİNDEN NEDEN ÇEKİLDİ?

Kültür ve Turizm Bakanlığı, belgesel yarışması bölümünde yer alan Kanun Hükmü belgeselinde sanatın gücü kullanılarak mağduriyet algısı üzerinden FETÖ terör örgütü propagandası yapılmasına vesile olunduğu gerekçesiyle Antalya Altın Portakal Film Festivali'nden çekildi.

KANUN HÜKMÜ BELGESELİNİN KONUSU NE?

Kanun Hükmü belgeseli, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevlerinden el çektirilen Doktor Yasemin Demirci ile Öğretmen Engin Karataş isimli karakterlerin hayatını anlatıyor. Nejla Demirci'nin yönettiği belgeselde Yasemin Demirci ve Engin Karataş yer alıyor.