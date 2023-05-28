KÜLLİYE CANLI YAYIN: Erdoğan Külliye konuşmasında ne dedi? Cumhurbaşkanı Erdoğan Külliye CANLI İZLE!

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ERDOĞAN KÜLLİYE KONUŞMASINDA NE DEDİ?

Cumhurbaşkanlığı seçimini 2. turda resmi olmayan sonuçlara göre kazanan Cumhurbaşkanı Erdoğan Kısıklı'da evinin önünde kalabalığa hitap etti. Erdoğan, "2. turu tamamladık, demokrasi bayramı yaşatan milletime şükranlarımı sunuyorum." dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KÜLLİYE CANLI İZLE!

KENDİSİNİ BEKLEYEN KALABALIĞA SESLENDİ

Resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'nu geride bırakarak yeniden cumhurbaşkanı seçildi. Erdoğan Kısıklı'daki evinin önünde toplanan kalabalığa hitap ederek "Biz İstanbul'u çok seviyoruz. İstanbul aşığıyız. İstanbul'la yola çıktık, İstanbul'la yola devam ediyoruz. Bugün Kısıklı bir başka, Üsküdar bir başka ve İstanbul bir başka. Değerli dava ve yol arkadaşlarım. Sizleri en kalbi duygularımla hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunu milletimizin teveccühüyle tamamlamış bulunuyoruz. İki bayram arasında bize bir demokrasi bayramı yaşatan milletime şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

"SANDIĞA KOŞAN HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Erdoğan açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Sandık başına giderek kendisi ve evlatlarının geleceği için iradesini ortaya koyan tüm vatandaşlarıma teşekkür ediyorum. Teşkilatımızın tüm mensuplarını, kadın ve gençlik kollarımızı, sandık müşahitlerimizi, gönüllü olarak seçimin sağlıklı şekilde yürümesine katkıda bulunan herkesi, kampanya ekibimizi tebrik ediyorum. Kadınlarımızı tebrik ediyorum. Gençlerimizi tebrik ediyorum. Ve AK Parti davasına gönül veren tüm kardeşlerimi tebrik ediyorum. Yurt dışında, yurt içinde ikinci tura göre özellikle yüksek oy oranlarıyla sandığa koşan herkese teşekkür ediyorum.