Kullanmakta olduğumuz takvime göre hangisinin gerçekleştiği yıl, bir artık yıla denk gelmiştir?
ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya Güneş Sistemi'nde, gezegenine oranla en büyük uydu hangisidir sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster? Kim Milyoner Olmak İster 100 Bin TL'lik soru cevabı ne?
ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada Kullanmakta olduğumuz takvime göre hangisinin gerçekleştiği yıl, ir artık yıla denk gelmiştir? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster? Kim Milyoner Olmak İster 100 Bin TL'lik soru cevabı ne?
KULLANMAKTA OLDUĞUMUZ TAKVİME GÖRE HANGİSİNİN GERÇEKLEŞTİĞİ YIL, BİR ARTIK YILA DENK GELMİŞTİR?
A. Deniz kenarındaki malikanesi
B. Klasik lüks otomobili
C. Safkan yarış atı
D. İlk eşinden olan oğlu
Doğru Cevap: