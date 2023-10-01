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Kullanmakta olduğumuz takvime göre hangisinin gerçekleştiği yıl, bir artık yıla denk gelmiştir?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya Güneş Sistemi'nde, gezegenine oranla en büyük uydu hangisidir sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster? Kim Milyoner Olmak İster 100 Bin TL'lik soru cevabı ne?