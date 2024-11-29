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Kullanmakta olduğumuz miladi takvimde, artık olmayan bir yılın 60. günü hangisidir?

Kullanmakta olduğumuz miladi takvimde, artık olmayan bir yılın 60. günü hangisidir?
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Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada Kullanmakta olduğumuz miladi takvimde, artık olmayan bir yılın 60. günü hangisidir? sorusunun cevabı araştırıldı. Peki Kullanmakta olduğumuz miladi takvimde, artık olmayan bir yılın 60. günü hangisidir?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Kullanmakta olduğumuz miladi takvimde, artık olmayan bir yılın 60. günü hangisidir? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

KULLANMAKTA OLDUĞUMUZ MİLADİ TAKVİMDE, ARTIK OLMAYAN BİR YILIN 60. GÜNÜ HANGİSİDİR?

A: 2 Mart

B: 1 Mart

C: 29 Şubat

D: 28 Şubat

Cevap : B

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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