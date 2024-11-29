ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Kullanmakta olduğumuz miladi takvimde, artık olmayan bir yılın 60. günü hangisidir? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

KULLANMAKTA OLDUĞUMUZ MİLADİ TAKVİMDE, ARTIK OLMAYAN BİR YILIN 60. GÜNÜ HANGİSİDİR?

A: 2 Mart

B: 1 Mart

C: 29 Şubat

D: 28 Şubat

Cevap : B