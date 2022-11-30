Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kullanılmayan telefon IMEI ne zaman kapanır? Kullanılmayan telefon ne zaman kapanır?

Gündem Haberleri

Kullanılmayan telefon IMEI ne zaman kapanır? Kullanılmayan telefon ne zaman kapanır?

Meclis'ten geçerek yasalaşan düzenleme ile evlerinde eski cep telefonu bulunan vatandaşları kötü bir sürpriz bekliyor. Peki, Kullanılmayan telefon IMEI ne zaman kapanır? Kullanılmayan telefon ne zaman kapanır?

Karar Meclis'ten geçerek yasalaştı! 1 yıl içinde hiç sinyal alınmayan cep telefonları kullanılamaz hale gelecekKarar Meclis'ten geçerek yasalaştı! 1 yıl içinde hiç sinyal alınmayan cep telefonları kullanılamaz hale gelecek

Kullanılmayan telefon ne zaman kapanır? Meclis'ten geçerek yasalaşan düzenleme ile evlerinde eski cep telefonu bulunan vatandaşları kötü bir sürpriz bekliyor. Peki, Kullanılmayan telefon IMEI ne zaman kapanır? Kullanılmayan telefon ne zaman kapanır? İşte detaylar...

Cep telefonlarında son sinyalin alınmasında 7 yıl olan süre 1 yıla düşürüldü. Böylece 1 yıl içinde hiç sinyal alınmayan cep telefonlarının IMEI numarası pasife alınacak ve cihazlar kullanılamaz hale gelecek.

Yeni yasa ile birlikte elektronik haberleşme şebekelerinden hizmet almayan cihazların elektronik kimlik bilgilerinin pasife alınma süresi, 7 yıldan 1 yıla düşürüldü.

Son sinyal alınmasından itibaren kesintisiz 1 yıl boyunca sinyal alınamayan cep telefonlarının IMEI'leri, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından pasife alınacak. Uygulamada, maddenin yürürlüğe girdiği tarih olan önceki bir yıllık süre dikkate alınacak.

Bu suretle elektronik kimlik bilgileri kayıtlı olmaktan çıkarılan cihazlar, son kullanıcılarına ait bir hatla kullanıldığında, bu cihazların elektronik kimlik bilgileri başka bir işleme gerek kalmaksızın tekrar kayıtlı hale getirilecek. Elektronik kimlik bilgileri bu suretle tekrar kayıtlı hale getirilemeyen cihazlar için BTK'nin düzenlemeleri kapsamında başvuru yapılması gerekecek.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

Cep Telefonu Gündem Teknoloji Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title