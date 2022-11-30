Meclis'ten geçerek yasalaşan düzenleme ile evlerinde eski cep telefonu bulunan vatandaşları kötü bir sürpriz bekliyor. Peki, Kullanılmayan telefon IMEI ne zaman kapanır? Kullanılmayan telefon ne zaman kapanır?

Kullanılmayan telefon ne zaman kapanır? Meclis'ten geçerek yasalaşan düzenleme ile evlerinde eski cep telefonu bulunan vatandaşları kötü bir sürpriz bekliyor. Peki, Kullanılmayan telefon IMEI ne zaman kapanır? Kullanılmayan telefon ne zaman kapanır? İşte detaylar...

KULLANILMAYAN TELEFON IMEI NE ZAMAN KAPANIR?

Cep telefonlarında son sinyalin alınmasında 7 yıl olan süre 1 yıla düşürüldü. Böylece 1 yıl içinde hiç sinyal alınmayan cep telefonlarının IMEI numarası pasife alınacak ve cihazlar kullanılamaz hale gelecek.

7 YILDAN 1 YILA DÜŞÜRÜLDÜ

Yeni yasa ile birlikte elektronik haberleşme şebekelerinden hizmet almayan cihazların elektronik kimlik bilgilerinin pasife alınma süresi, 7 yıldan 1 yıla düşürüldü.

1 YIL SONRA IMEI'LER PASİFE ALINACAK

Son sinyal alınmasından itibaren kesintisiz 1 yıl boyunca sinyal alınamayan cep telefonlarının IMEI'leri, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından pasife alınacak. Uygulamada, maddenin yürürlüğe girdiği tarih olan önceki bir yıllık süre dikkate alınacak.

BAŞVURU YAPILMASI GEREKECEK

Bu suretle elektronik kimlik bilgileri kayıtlı olmaktan çıkarılan cihazlar, son kullanıcılarına ait bir hatla kullanıldığında, bu cihazların elektronik kimlik bilgileri başka bir işleme gerek kalmaksızın tekrar kayıtlı hale getirilecek. Elektronik kimlik bilgileri bu suretle tekrar kayıtlı hale getirilemeyen cihazlar için BTK'nin düzenlemeleri kapsamında başvuru yapılması gerekecek.