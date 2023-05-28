14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı seçiminde adayların salt çoğunluğu alamaması nedeniyle Türkiye, yeni cumhurbaşkanını belirlemek için tekrar sandık başına gitti. Peki Kullanılmayan oylar ne oluyor? Seçimde oy kullanmayanların oyları ne oluyor, kime gidiyor?

Erdoğan: Sonuçlar kesinleşinceye kadar tüm kardeşlerimi sandıklara sahip çıkmaya davet ediyorum

Kullanılmayan oylar ne oluyor? 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı seçiminde adayların salt çoğunluğu alamaması nedeniyle Türkiye, yeni cumhurbaşkanını belirlemek için tekrar sandık başına gitti. Peki Kullanılmayan oylar ne oluyor? Seçimde oy kullanmayanların oyları ne oluyor, kime gidiyor? Detaylar...

KULLANILMAYAN OYLAR NE OLUYOR?

Kullanılmayan boş oylar bir adaya veya partiye yazılmamaktadır. Kullanılan toplam oyların yüzdesi hesaplanmaktadır.

OY VERME İŞLEMİ SAAT KAÇA KADAR SÜRECEK?

Türk siyasi tarihinde ilk kez yaşanacak Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylaması için oy verme işlemi 17.00'ye kadar sürecek.