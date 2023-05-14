14 Mayıs seçimleri bugün yapılıyor. Tüm Türkiye'yi seçim heyecanı sarmışken Kullanılmayan boş oylar nereye gidiyor? Kullanılmayan oylar kime gider? Merak ediliyor.

Kullanılmayan boş oylar nereye gidiyor? 14 Mayıs seçimleri bugün yapılıyor. Tüm Türkiye'yi seçim heyecanı sarmışken Kullanılmayan boş oylar nereye gidiyor? Kullanılmayan oylar kime gider? Merak ediliyor. İşte detaylar...

KULLANILMAYAN BOŞ OYLAR NEREYE GİDİYOR?

Kullanılmayan boş oylar bir adaya veya partiye yazılmamaktadır. Kullanılan toplam oyların yüzdesi hesaplanmaktadır.

OY VERME SAAT KAÇTA BİTECEK?

YSK tarafından yayınlanan duyuruya göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek. 08:30'da başlayacak olan oy verme işlemi 17:00'a kadar devam edecek. Sandıklar açılıp oy sayımına geçildikten sonra gelen sonuçlar anlık olarak grafikler üzerinden aktarılacak.