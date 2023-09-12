Kulfi tarifi! MasterChef Kulfi nasıl yapılır?

MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Kulfi hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Kulfi hazırladı. Peki, Kulfi nedir? Kulfi nasıl yapılır? Kulfi nedir?

Hint mutfağı lezzetleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Kulfi ağızda dağılan kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Kulfi nasıl yapılır? Kulfi nedir? Kulfi nasıl yapılır, Kulfi yapılırken nelere dikkat edilir? MasterChef'te Kulfi yapıldı, evde klasik Kulfi yapıldı! İşte en güzel Kulfi!

KULFİ TARİFİ!

• 1 litre tam yağlı süt

• 80 gr pudra şekeri

• 1 vanilya çubuğu

• 3 adet kakule kabuğu

• 70 gr kabuklu, tuzsuz antep fıstığı veya kaju fıstığı

• 30 gr badem tozu

• 1 C. s'ye. Gül suyu

• 1 C. s'ye. gül reçeli

Yüksek kenarlı bir tavaya sütü ve şekeri dökün, ardından vanilya çubuğunu ve kakule tohumlarını ekleyin. Kaynamaya bırakın, ardından 45 dakika boyunca hafif bir kaynamaya bırakın. Bu arada Antep fıstığının yarısını ezip geri kalanını toz haline getirin. Badem tozunu kuru bir tavada kavurun. 50 cl sıvı kaldığında ocaktan alın, vanilya çubuklarını çıkarın ve gül suyunu ekleyin. Badem tozu ve fıstık tozuyla karıştırın. Soğumaya bırakın.

• Karışımı kenarları yüksek, küçük, dar kalıplara bölüştürün ve dondurucuda en az 3-4 saat saklayın.

• Kalıptan çıkardığınız dondurmayı gül reçeli ve toz fıstıkla süsleyerek servis edin. İsteğe bağlı olarak vanilyalı muhallebi ile çevreleyin.

Tavsiye

• Bu dondurmaları servis etmeden önce 30 dakika buzdolabında beklettiğiniz takdirde birkaç gün önceden hazırlayabilirsiniz.