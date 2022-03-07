Kuleba kimdir? Dmitro Kuleba kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Ukrayna Dışişleri Bakanı kimdir?

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DMİTRO KULEBA KİMDİR?

Dmitro Kuleba (d. 19 Nisan 1981, Sumı) Ukraynalı politikacı ve Ukrayna dışişleri bakanı. 29 Ağustos 2019-4 Mart 2020 tarihleri arasında Ukrayna'nın Avrupa ve Avrupa-Atlantik Entegrasyonundan sorumlu Ukrayna başbakan yardımcılığı görevinde bulunmuştur. Ayrıca 2016-2019 yılları arasında Ukrayna'nın Avrupa Konseyi Daimi Temsilcisi olarak görev yapmıştır.

Aralık 2017'de Dmitro Kuleba, Dünya Politikaları Enstitüsü tarafından 2017 yılının en iyi Ukrayna büyükelçisi seçildi. Kuleba'nın eşi Yevhenia, 25 Ekim 2020 için belirlenen 2020 Kiev yerel seçimlerinde Halkın Hizmetkarı Partisi'nin Kiev Şehir Konseyi parti listesinde 1. sıradan yarıştı.

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