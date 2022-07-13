Kulak ağrısına ne iyi gelir? Kulak ağrısı neden olur? Bebeklerde kulak ağrısı belirtileri nelerdir? Kulak çınlaması, Sağ kulak ağrısı ve Sol kulak ağr

Kulak ağrısı, yaygın bir ağrıdır. Kulak ağrıları önemsenmesi gereken bir ağrıdır. Hem çocuklarda, bebeklerde hem de yetişkinlerde ortaya çıkan kulak ağrısı kişinin gündelik hayatını etkiliyor. Sizlerin merak ettiği Kulak ağrısına ne iyi gelir? Kulak ağrısı neden olur? Bebeklerde kulak ağrısı belirtileri nelerdir? Kulak çınlaması, Sağ kulak ağrısı ve Sol kulak ağrısı nedenleri? sorularının yanıtlarını haberimizde bulabilirsiniz. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

KULAK AĞRISINA NE İYİ GELİR?

Kulak ağrısı olduğunda ilk başta evdeki yöntemlerle, bitkisel yağlarla tedavi yöntemleri aranabilir. Fakat kulak ağrısı dinmesse, yanında baş dönmesi, işitme kaybı gibi belirtiler görülürse muhakkak doktora başvurulması gerekir. Doktorunuzun verdiği ilaç tedavilerini uygulamanız önerilir. Kulak ağrıları genetik olduğu gibi, farklı dış etkenlerden dolayı ile de sıklıkla görülebilen bir rahatsızlıktır. Kulakta kir birikimi, su kaçması, enfeksiyon ve alerjik maddelerle temas gibi dış etkenlere dikkat ederek ağrıyı engelleyebilirsiniz. Kulak ağrısından korunmak içinkulak çubuklar gibi kulağa zarar verebilecek, zarını yırtabilecek uygulamalardan, alerji yapan maddelerden, sigara veya sigara dumanına maruz kalmaktan kaçınmak gerekir. Ayrıca, su ile temas ettikten sonra kulaklarınızı kurutmanızda fayda var. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

KULAK AĞRISI NEDEN OLUR?

Kulak ağrısının ortaya çıkma sebepleri arasında birçok farklı hastalık bulunur. En sık yaşanma sebebi orta kulak enfeksiyonları olan kulak ağrısı, ciddi bir vücut yorgunluğu ve halsizliğe sebep olabilir. Genellikle dış etkenler sebebi ile ortaya çıkar.Deniz, havuz, banyo gibi kulağın su ile temas ettiği yerlerde kulak içerisine suyun kaçması da enfeksiyona neden olabilir. Bu gibi durumlarda kulak tıkacı kullanılabilmektedir. Düzenli beslenmeye ve egzersiz yapmaya dikkat edilmeli ki rahatsızlıkların, halsizliklerin, güçsüzlüğün ve dirençsizliğin önüne geçilebilsin.Genetik sebepli sorunlar ve diğerleri için erken teşhis çok önemli. Erkenden nedenini bilip, tedavi edilmesi kişiye fayda sağlar.

BEBEKLERDE KULAK AĞRISI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Bebekler oldukça hassas bir yapıdadır. Bu sebeple dış koşullardan etkilenmeleri kolaydır. Orta kulak iltihabı, bebekte en yaygın en yaygın görülen kulak ağrısı sebebidir. Bebeklerde genellikle kulak enfeksiyonları sebebiyle görülür. Bebeklerde kulak ağrısı, boğaz ağrısı ve üst solunum yollarındaki rahatsızlıklar sebebiyle de olabilmektedir. Bebekte kulak ağrısına sebep olan şey, rahatsızlığında kulak zarının arkasına kadar yayılan enfeksiyonlar ve diş çıkarma dönemi de olabilir. Bebeğinizde şiddetli kulak ağrısı varsa ve yanı sıra yüksek ateş, halsizlik, huysuzluk, kulaktan sıvı gelmesi varsa muhakkak zaman kaybetmeden doktora başvurmalısınız.

KULAK ÇINLAMASI, SAĞ KULAK AĞRISI VE SOL KULAK AĞRISI

Kulak çınlaması aniden gelen çok rahatsız edici bir durumdur. Yetişkinlerde daha sık görülen kulak çınlaması durumu, çocuklarda da görülebilmektedir. Bu ses bazen ıslık, bazen uğultu, bazen de nabız sesleri gibi birçok şekilde duyulabilir. Kulak çınlaması, uzun süre yüksek sesli veya çok sessiz bir ortamda bulunulduğunda meydana gelebilmektedir. Travmaya bağlı bi durum da söz konusu olabilir. Kısa süren kulak çınlamaları, herkesin zaman zaman yaşadığı bir durumdur. Ancak basit ve anlık bir durum değil de, uzun süreli bir durumsa sağlık kontrollerinizi yapmakta fayda var. Çoğu kişi sağ veya sol kulak ağrısının nedenlerini merak ediyor. Kulak ağrısı, bakımsızlıktan veya rüzgara maruz kalma gibi sebeplerden ortaya çıkabilmektedir. Kulak ağrısı çekmemek için, kulak temizliğini düzenli ve doğru yapmak gerekmektedir. Kulak suya her maruz kaldığında kurulanması, ıslak bırakılmaması gerekir. Bunu yapmazsanız kulak ağrısına sürekli maruz kalabilirsiniz.

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