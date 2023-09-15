Kula Grisi TOGG Sahiplerine Teslim Edildi

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG'un Kula grisi renk seçeneği, Kula ilçesindeki hak sahiplerine teslim edildi. Akıllı cihazların teknoloji tasarımı ve sürüş keyfiyle mutlu olan sahipler, ilçede gururla karşılandı.

Seri üretimine başlanan Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg, kura ile belirlenen hak sahiplerine teslim edilmeye devam ediliyor. Doğal yapısıyla renklerinden birine ev sahipliği yapan Kula'da, çıktığı günden itibaren büyük ilgi gören Kula grisi Togg, ilçedeki sahiplerine teslim edildi.

Türkiye'nin ilk ve tek UNESCO tescilli Jeoparkına sahip, tarihi ve turistik yapısıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline gelen ve Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un lansman renklerinden birine ev sahipliği yapan Manisa'nın Kula ilçesinde Kula grisi Togg'lar ilk sahiplerine teslim edildi. Kulalı vatandaşlar tarafından da ilgiyle karşılanan akıllı cihazlar, lansman renklerinden birine ev sahipliği yapmanın gururunu ilçeye bir kez daha yaşattı.

Teknoloji tasarımına sahip akıllı cihazların sürüş keyfinin mükemmel olduğunu ve insana güven verdiğini belirten Kula grisi TOGG sahipleri, ilçe merkezinde görüldüğünde vatandaşların gururlu bakışları karşısında mutlu olduklarını dile getirdi.

Öte yandan, ilçe sokaklarında Kula grisi TOGG ile karşılaşan vatandaşlar, akıllı cihazlarla bol bol fotoğraf çekilip yaşadıkları gururu anlatıyor. - MANİSA