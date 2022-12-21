Günlük hayatta kullanılan ve sıkça duyduğumuz kelimeler arasında yer alan küfe kelimesi anlamı merak ediliyor. Vatandaşlar ise arama motorlarında "küfw" kelimesinin anlamını araştırıyor. Peki, Küfe nedir? Küfe ne anlama gelir? Küfe ne demek? İşte detaylar...

Küfe ne demek? Günlük hayatta kullanılan ve sıkça duyduğumuz kelimeler arasında yer alan küfe kelimesi anlamı merak ediliyor. Arama motorlarında ise Küfe nedir? Küfe ne anlama gelir? Küfe ne demek? soruları aratılıyor. Tüm merak edilenler haberimizde yer alıyor.

KÜFE NEDİR?

Küfe, ağaçların ince dalları ile örülerek yapılan sırt sepeti anlamına gelmektedir. Yük taşımak için kullanılan sağlam, büyük sepet demektir.