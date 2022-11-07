Kuduz, hayvanların tükürüğünden yani salyasından insanlara geçen ölümcül bir virüstür. Kuduz tedavisi var mı ve kuduz ölümcül mü soruları sık sık araştırılıyor. İnsanlar tarafından merak edilen kuduzun tedavisi var mı ve kuduz ölümcül mü sorularına yanıt aranıyor. Peki, Kuduzun tedavisi var mı? Kuduz ölümcül mü?

Kuduz virüsü genellikle ısırma yolu ile insanlara veya canlılara bulaşır. Kuduzun tedavisi var mı ve kuduz ölümcül mü merak ediliyor. Ölümcül bir virüs olarak bilinen kuduzun tedavisi var mı araştırılıyor. Kuduzun tedavisi var mı ve kuduz ölümcül mü merak ediliyor. Kuduzun tedavisi var mı? Kuduz ölümcül mü? Kuduzun tedavisi var mı? Kuduz ölümcül mü? Detaylar haberimizdedir…

KUDUZ NASIL BULAŞIR?

Kuduz bir hayvanın;

Isırması veya tırmalaması,

Salyasının sıyrık veya çatlak deriye, göz, ağız ve buruna temas etmesi,

Etinin ve sütünün çiğ olarak tüketilmesi ile hastalık bulaşır.

KUDUZ TEDAVİSİ VAR MI?

Kuduz, kliniği geliştikten sonra ölümle sonuçlanan bir hastalık olup hastalığın tedavisi bulunmamaktadır. Ancak belirtilen kuduz bulaşma yollarından birine maruz kalınmışsa kuduzu önlemek amacıyla kişi sağlık kuruluşuna mutlaka müracaat etmelidir. Sağlık kuruluşunda planlanan kuduz profilaksisi (kuduz aşısı vb.) uygulamaları ile kuduzun önlenebildiği unutulmamalıdır.

KUDUZDAN KORUNMAK İÇİN NELER YAPILIR?

Kuduz ölümle sonuçlanan bir hastalık olduğundan korunma yaklaşımları hayat kurtarıcıdır. Bu nedenle;