Kuduz öldürür mü, tedavisi yok mu, neden yok? Kuduz hastalığının tedavisi var mı, yok mu? Kuduz aşısı ne zaman vurulmalı?
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Bitlis'in Adlicevaz ilçesinde 5 hafta önce başıboş köpek tarafından ısırılan iki çocuktan birinde kuduz virüsü tespit edildi. Bunun ardından vatandaşlar, Kuduz öldürür mü, tedavisi yok mu, neden yok? Kuduz hastalığının tedavisi var mı, yok mu? Kuduz aşısı ne zaman vurulmalı? Kuduzun tedavizi var mı, yok mu? Kuduz aşısı etkili değil mi? sorularının cevaplarını merak etti. Ayrıntılar haberimizde...
Bitlis'te sokak köpeği tarafından ısırıldıktan sonra Ankara'da tedavi altına alındığı hastanede kuduz olduğu belirlenen 10 yaşındaki çocuğun son durumuyla ilgili bilgiler veren Hacettepe Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ali Bülent Cengiz, "Beynin etkilendiğine dair önemli bulgular var, durumu çok kritik" dedi. Bunun ardından birçok vatandaş kuduz hastalığı ile ilgili detayları merak etti. Peki, Kuduz öldürür mü, tedavisi yok mu, neden yok? Kuduz hastalığının tedavisi var mı, yok mu? Kuduz aşısı ne zaman vurulmalı? İşte detaylar...
Kuduz bir hayvanın;
- - Isırması veya tırmalaması,
- - Salyasının sıyrık veya çatlak deriye, göz, ağız ve buruna temas etmesi,
- - Etinin ve sütünün çiğ olarak tüketilmesi ile hastalık bulaşır.
Kuduz, kliniği geliştikten sonra ölümle sonuçlanan bir hastalık olup hastalığın tedavisi bulunmamaktadır. Ancak belirtilen kuduz bulaşma yollarından birine maruz kalınmışsa kuduzu önlemek amacıyla kişi sağlık kuruluşuna mutlaka müracaat etmelidir. Sağlık kuruluşunda planlanan kuduz profilaksisi (kuduz aşısı vb.) uygulamaları ile kuduzun önlenebildiği unutulmamalıdır.
Kuduz ölümle sonuçlanan bir hastalık olduğundan korunma yaklaşımları hayat kurtarıcıdır. Bu nedenle;
- - Yara veya ısırık bölgesi vakit kaybedilmeden bol su ve sabunla iyice yıkanmalıdır.
- - Göz, ağız veya burun kuduz riskli temasa maruz kaldıysa bol su ile yıkanmalıdır.
- - En kısa sürede sağlık kuruluşuna müracaat edilmeli, hekimin düzenleyeceği aşılama programı aksatılmadan uygulanmalıdır.
- - Evcil hayvanlar kontrol altında tutulmalı, özellikle geceleri serbest bırakılmamalıdır.
- - Kedi ve köpeklere her yıl mutlaka kuduz aşısı yaptırılmalıdır.
- - Çevrede hasta, garip davranış sergileyen veya ölmüş hayvanların görülmesi halinde bunlara yaklaşılmamalı ve ilgili yerler haberdar edilmelidir (Belediyeler, Muhtarlıklar İl, İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlükleri).
- - Kuduz riski olan hayvanlarla sık temas eden kişilere temas öncesi aşılama, kuduz riskli teması olanlara da hekim değerlendirmesine göre temas sonrası kuduz aşılaması uygulanmalıdır.