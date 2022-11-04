Bitlis'in Adlicevaz ilçesinde 5 hafta önce başıboş köpek tarafından ısırılan iki çocuktan birinde kuduz virüsü tespit edildi. Bunun ardından vatandaşlar, Kuduz öldürür mü, tedavisi yok mu, neden yok? Kuduz hastalığının tedavisi var mı, yok mu? Kuduz aşısı ne zaman vurulmalı? Kuduzun tedavizi var mı, yok mu? Kuduz aşısı etkili değil mi? sorularının cevaplarını merak etti. Ayrıntılar haberimizde...

Bitlis'te sokak köpeği tarafından ısırıldıktan sonra Ankara'da tedavi altına alındığı hastanede kuduz olduğu belirlenen 10 yaşındaki çocuğun son durumuyla ilgili bilgiler veren Hacettepe Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ali Bülent Cengiz, "Beynin etkilendiğine dair önemli bulgular var, durumu çok kritik" dedi. Bunun ardından birçok vatandaş kuduz hastalığı ile ilgili detayları merak etti. Peki, Kuduz öldürür mü, tedavisi yok mu, neden yok? Kuduz hastalığının tedavisi var mı, yok mu? Kuduz aşısı ne zaman vurulmalı? İşte detaylar...

KUDUZ NASIL BULAŞIR?

Kuduz bir hayvanın;

- Isırması veya tırmalaması,

- Salyasının sıyrık veya çatlak deriye, göz, ağız ve buruna temas etmesi,

- Etinin ve sütünün çiğ olarak tüketilmesi ile hastalık bulaşır.

KUDUZ ÖLDÜRÜR MÜ, TEDAVİSİ VAR MI, YOK MU?

Kuduz, kliniği geliştikten sonra ölümle sonuçlanan bir hastalık olup hastalığın tedavisi bulunmamaktadır. Ancak belirtilen kuduz bulaşma yollarından birine maruz kalınmışsa kuduzu önlemek amacıyla kişi sağlık kuruluşuna mutlaka müracaat etmelidir. Sağlık kuruluşunda planlanan kuduz profilaksisi (kuduz aşısı vb.) uygulamaları ile kuduzun önlenebildiği unutulmamalıdır.

KUDUZDAN KORUNMAK İÇİN NELER YAPILIR?

Kuduz ölümle sonuçlanan bir hastalık olduğundan korunma yaklaşımları hayat kurtarıcıdır. Bu nedenle;