Bitlis'te köpek saldırısına uğrayan 2 çocuğun sağlık durumu nasıl olduğu merak ediliyor. Kuduz olan Mustafa Erçetin son durumu ne sorusu araştırılıyor. Hastaneye kaldırılan Mustafa Erçetin son durumu ne, sağlık durumu nasıl olduğu gündeme geliyor. Peki, kuduz olan Mustafa Erçetin son durumu ne?

Köpek saldırısının ardından hastaneye kaldırılan 2 çocuğun sağlık durumu merak ediliyor. Kuduz olan Mustafa Erçetin son durumu ne, sağlık durumu nasıl olduğu araştırılıyor. Mustafa Erçetin kuduz mu, sağlık durumu nasıl olduğu gündeme geliyor. Kuduz olan Mustafa Erçetin son durumu ne? Kuduz olan Mustafa Erçetin son durumu ne? Detaylar haberimizdedir…

KUDUZ OLAN MUSTAFA ERÇETİN SON DURUMU NE?

Kuduz olan Mustafa Erçetin'in yoğun bakımda olduğu biliniyor. Çocuğun ağrı kesici verilerek uyutulduğu öğrenildi.Mustafa Erçetin, solunum cihazına bağlı ve sıvı tedavisiyle destekleniyor.

MUSTAFA ERÇETİN KUDUZ MU?

Bitlis'te köpek saldırısına uğrayan 10 yaşındaki Mustafa Erçetin hastanede tedavi görüyor. Erçetin'in doktoru sağlık durumu hakkında şu açıklamayı yaptı; "Solunum cihazına bağlı olarak hastamız yoğun bakım ünitesinde izleniyor. Sağlık durumu biraz olumsuz yönde. Kuduz hastalığı geliştikten sonra özel bir tedavisi yok, destekleyici tedavi uygulanıyor" Ardından ise şu sözlerle devam etti;

"İlk vaka Sağlık Bakanlığı aracılığı ile 21 Ekim tarihinde geldi. Kuduz bulguları olan çocuğun sevk edilmesi istendi. 10 yaşında bir erkek çocuk. Okul çıkışında eve dönerken bir köpek tarafından ısırılmış, aileye ise bisikletten düştüğünü söylemiş. 19 Ekim'de sağ kolunda uyuşma başlamış. Bitlis'te doktora götürüldü, kuduz aşısının ilk dozu yapıldı. Uyuşukluk artınca gözlem altında tutuldu.

Çocuk buraya geldiğinde bilinci açıktı, belirtilerini bize kendisi söyledi. Kolunda uyuşma olduğunu, karnının ağrıdığını, sudan korktuğunu söyledi. Muayene bulguları normalken birkaç saat içinde hırçın, anlamsız davranışların görülmesi, kollarını kasması gibi bazı davranışları ortaya çıktı. Ondan sonra yoğun bakım ünitesine alındı. İlk iki tetkiki negatif geldi, yalnız 3'üncü örneğinde tükürükte kuduz virüsünün saptandığı belirtildi. Tanı kesinleşti, hasta sakinleştirilerek uyutuldu. Solunum cihazına bağlı olarak hastamız yoğun bakım ünitesinde izleniyor. Sağlık durumu biraz olumsuz yönde, arkadaşlarımız tüm yaşam desteğini veriyorlar. Kuduz hastalığı geliştikten sonra özel bir tedavisi yok, destekleyici tedavi uygulanıyor. Isıran köpek ölü olarak bulundu, kuduz virüsünü taşıyan köpekler ısırdıktan 10 gün sonra ölür"

Bitlis İl Sağlık Müdürlüğü yaptığı açıklamada, "Gerekli filyasyon ve saha çalışması yapılmıştır. 20 Ekim 2022 tarihinde hasta Ankara Hacettepe Üniversitesi Hastanesine sevk edilmiştir. Kişinin Hacettepe Üniversitesinde yatışı mevcuttur. Yapılan filyasyon neticesinde P.E. ve B.Ü. isimli 2 vaka daha tespit edilmiştir. Bu iki hastanın da sevki sağlanmış olup, hastaneden alınan bilgilere göre kuduz hastalığı düşünülmemektedir. 31 Ekim 2022 tarihinde B.Ü., Ankara Etlik Şehir Hastanesinden taburcu edilmiştir. P.E. adlı hasta Hacettepe Üniversitesi Hastanesinde yatmakta olup genel durumu iyi olduğu bilgisine ulaşılmıştır. M.E. adlı vakamız ise Hacettepe Üniversitesi Hastanesinde yoğun bakım ortamında takibi devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

Adilcevaz Kaymakamlığı ise yaptığı açıklamada "İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun 26 Ekim 2022'de Kaymakam İsmail Demir'in başkanlığında toplandığını belirtti. İlk vakanın çıktığı bölgedeki 18 köyde bin 960 öğrencinin taramadan geçtiği kaydedilerek, "Alınan kararlara istinaden 27 Ekim 2022 tarihinde ilçemizde vakanın ikamet ettiği ve çevresinde bulunan 18 köyde ve toplam 19 okulda bin 960 öğrenci taranmıştır. Tarama sonucunda 12 ısırılıp sağlık kuruluşuna başvuru yapmayan vaka tespit edilmiş ve hastaneye yönlendirilmiştir. 28 Ekim 2022 tarihinde ilçe merkezindeki 5 lisede bin 163 öğrenci ve 90 öğretmene kuduz hakkında eğitim verildi ve okullarda öğrenciler arasında kuduz hastalığı sorgulandı. 24-31 Ekim 2022 tarihleri arasında İZCİ sistemimize düşen toplam 83 vakadan 26'sı ısırılma (köpek-kedi) olup geri kalan 57 vaka ısırılanların şüpheli temaslı vakalardır. İlçemizde Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından kuduz pozitif saptanmış herhangi bir hayvan bulunmamaktadır" denildi.

Açıklamada şu şekilde devam etti: Adilcevaz Onkoloji Hastanesinde ve bulaşıcı hastalıklar biriminde kullanılan İZCİ sistemi üzerinden günlük vakalar takip edilmekte olup, ısırılanlar ve temaslılar belirlenip aşı takipleri ekiplerimiz ve aile hekimlerince günlük olarak takip edilmektedir. 31 Ekim 2022 tarihinde 2 vatandaş kuduz aşısı için Adilcevaz Onkoloji Hastanesine başvurmuştur. Bu kişiler aranmış ve gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır. Bağışıklama ve profilaksi (koruma) amaçlı aşılamaya alınan tüm kişilerin takibi ilçe hastanemiz ve sağlık müdürlüğümüzce yapılmaktadır" denildi.