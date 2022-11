Kuduz olan Mustafa Erçetin öldü mü? sorusu merak edildi. Bitlis'te köpek ısırması sonucu kuduz olan Mustafa Erçetin hastanede tedavi altındaydı. Vatandaşlar ise Mustafa Erçetin'in sağlık durumunu araştırıyor. Peki, Kuduz olan Mustafa Erçetin öldü mü? Bitlis'te köpek ısıran Mustafa Erçetin öldü mü?

KUDUZ OLAN MUSTAF ERÇETİN ÖLDÜ MÜ?

10 yaşındaki Mustafa Erçetin'den bugün kahreden haber geldi. İhsan Doğramacı Hastanesi tarafından yapılan açıklamada, "Üniversitemiz İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi, Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi'nde kuduz tanısıyla tedavi gören 10 yaşındaki hasta, tüm müdahalelere rağmen bugün öğleden önce hayatını kaybetti" ifadelerine yer verildi.

Konuyla ilgili konuşan Hacettepe Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Bülent Cengiz ise, "Aşıyla önlenebilecek bir hastalıktan dolayı bir evladımızı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerindeyiz" dedi. Diğer yandan Erçetin ailesinin de acı haberi aldığı ve aile üyelerinin perişan halde olduğu öğrenildi. Küçük Mustafa'nın babası Murat Erçetin geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "En son halamla birlikte doktorlarla görüştük. Her an her şeyin olabileceğini bize ilettiler. Evlat acısı çok ağır, kimse yaşamasın" ifadelerini kullanmıştı.

En son Mustafa Erçetin hakkında doktorlar şu açıklamayı yapmıştı;"Solunum cihazına bağlı olarak hastamız yoğun bakım ünitesinde izleniyor. Sağlık durumu biraz olumsuz yönde. Kuduz hastalığı geliştikten sonra özel bir tedavisi yok, destekleyici tedavi uygulanıyor" Ardından ise şu sözlerle devam etti;

"İlk vaka Sağlık Bakanlığı aracılığı ile 21 Ekim tarihinde geldi. Kuduz bulguları olan çocuğun sevk edilmesi istendi. 10 yaşında bir erkek çocuk. Okul çıkışında eve dönerken bir köpek tarafından ısırılmış, aileye ise bisikletten düştüğünü söylemiş. 19 Ekim'de sağ kolunda uyuşma başlamış. Bitlis'te doktora götürüldü, kuduz aşısının ilk dozu yapıldı. Uyuşukluk artınca gözlem altında tutuldu.