İnsandan insana kuduz bulaşır mı sorusunun cevabı arama motorlarında aratılıyor. Bitlis'te yaşanan sokak köpeği saldırısı sonrası kuduz vakalarının kesinleşmesi ile birlikte internette kuduz belirtileri araştırılmaya başlandı. Peki, Kuduz insandan insana bulaşır mı? Kuduz tedavisi var mı, belirtileri neler? Kuduz tedavisi yok mu? Kuduz hastalığı nasıl bulaşır, öldürür mü?

İnsanlık tarihinde bilinen en eski hastalıklardan birisi olan kuduz son dönemde yeniden görülmeye başladı. Erken müdahale edilmediğinde ölümlere yol açabilen kuduz hastalığında çok az sayıda insan kuduzdan kurtulmayı başarabiliyor. Peki, Kuduz insandan insana bulaşır mı? Kuduz tedavisi var mı, belirtileri neler? Kuduz tedavisi yok mu? Kuduz hastalığı nasıl bulaşır, öldürür mü? İşte detaylar haberimizde...

İNSANDAN İNSANA KUDUZ BULAŞIR MI?

Kuduz, virüsle enfekte köpek veya yarasaların ısırmasıyla tükürükten bulaşan bir viral hastalık. Ancak kuduz virüsü ile enfekte bir insanın başka bir insanı ısırması veya tükürüğünün göze gelmesiyle bulaşma teorik olarak mümkün ama bildirilmiş bir vaka yok.

KUDUZ AŞISI KAÇ YIL GEÇERLİ?

Tek doz aşı ile yaşam boyu bağışıklık sağlamak mümkün değildir. Etkinlik süresi ise kişinin bağışıklığına bağlıdır. Genellikle kuduz aşısının koruyuculuk süresi 3 ila 10 yıl arasında değişir.

KUDUZ NEDİR?

Kuduz, insanlarda ve diğer memelilerde Rhabdovirüs ailesinin bir RNA virüsünün neden olduğu, beyinde iltihaplanmaya yol açan viral bir hastalıktır. Enfekte bir hayvan başka bir hayvanı ya da insanı yaraladığında ya da ısırdığında yayılır. Enfekte bir hayvanın salyası, göz, ağız veya burun ile temas ederse kuduzu da iletebilir. Erken dönemde tedavi edilmediğinde ölümle sonuçlanır.

İki tür kuduz bulunmaktadır. Bunlar:

Ensefalitik kuduz: Bu, insanlardaki vakalarının yüzde 80'inde görülür. Kişinin hiperaktivite ve hidrofobi yaşama olasılığı daha yüksektir.

Paralitik kuduz: Felç, baskın bir semptomdur.

KUDUZ NASIL BULAŞIR?

Enfekte hayvanın tükürük veya salyasının deri bütünlüğü bozulmuş cilt ile teması sonucu bulaşabilir. Yani enfekte hayvanın ısırması veya tırmalaması, riskli temas olarak kabul edilir. Isırma veya tırmalama olmasa bile hayvanın tükürük veya salyasının bir kesiye, açık bir yaraya veya deri bütünlüğü bozulmuş bir bölgeye teması da bulaşma nedeni olabilir. Kuduzun bulaşmasında ısıran hayvan kadar ısırdığı bölge de bulaşıcılık açısından oldukça önemlidir. Baş boyun bölgesindeki ısırıklarda bulaşma riski oldukça yüksektir.

Kuduz tedavisi var mı, belirtileri neler? kuduz tedavisi yok mu? Kuduz hastalığı nasıl bulaşır, öldürür mü?

KUDUZ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Hayvanlarda Kuduz Belirtileri;

Hayvanın huyunda veya hareketlerinde değişimler, korkaklık, sinirlilik ve saldırganlık görülebilir.

Hayvanda genellikle şiddetli ısırma isteği bulunur.

Vücudunda felçler, yutkunma güçlüğü, salya akması, kasılmalar görülebilir.

*Bu belirtileri gösteren hayvanlardan uzak durulmalı ve en kısa sürede İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine haber verilmelidir.

İnsanlarda Kuduz Belirtileri;

Isırılan vücut bölgesinde duyu değişikliği,

Parezi veya paralizi (Felç),

Yutma güçlüğü,

Sudan korkma,

Bilinç kaybı,

Kasılmalar,

Kaygı bozuklukları.

Kuduz tedavisi var mı, belirtileri neler? kuduz tedavisi yok mu? Kuduz hastalığı nasıl bulaşır, öldürür mü?

KUDUZ NASIL BULAŞIR?

Kuduz virüsünün sadece köpeklerden bulaştığı sanılsa da birçok evcil hayvan bu hastalığı taşıyor olabilir. Bu hayvanların insanı ısırması sonucunda bulaşma riski oluşur. Bazı durumlarda hayvanlarının salyası da virüsü taşıyabilir.

KUDUZ TEDAVİSİ VAR MI?

Bir kişi kuduz bir hayvan tarafından ısırılır veya çizilirse veya hayvan açık bir yarayı yalarsa, bu durumda 15 dakika boyunca sabunlu su, povidon iyot veya deterjan ile hemen her türlü ısırıkları ve çizikleri yıkamalıdır. Bu viral parçacıkların sayısını en aza indirebilir. Daha sonra aynı anda tıbbi yardım almalıdırlar.

Maruz kaldıktan sonra ve semptomlar başlamadan önce, bir dizi çekim virüsün gelişmesini engelleyebilir. Bu genellikle etkilidir.

Stratejiler şunları içerir:

Hızlı etkili immün globülin: En kısa zamanda, ısırık yarasına yakın olarak verilir, bu virüsün bireyi enfekte etmesini engelleyebilir.

Kuduz aşıları: Bunlar, sonraki 2-4 hafta boyunca kola enjekte edilecektir. Bunlar, vücudun virüsle savaşmasını sağlar.

Çok az sayıda insan kuduzdan kurtulmayı başarabilmiştir. Çoğu vaka semptomlar geliştiğinde ölümcüldür. Bu aşamada etkili bir tedavi de yoktur.