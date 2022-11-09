Kuduz hastalığı nedir? Kuduz tedavisi mümkün mü?

Kuduz belirtileri, Bitlis'te köpek tarafından ısırılan ve hayatını kaybeden çocuğun ardından vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. 'Kuduz belirtileri neler, tedavisi var mı ve kuduz bulaşıcı mı?' sorularını yanıtını vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki kuduz hastalığı nedir tedavisi var mı? İşte konuya dair tüm detaylar...

Kuduz Tedavisi olup olmadığı merak edilen hastalıklar arasında yer alıyor. Kuduz, insan ve memeli hayvanların çoğunda beyin dokusunda iltihap meydana getiren, zoonotik (hayvanlardan insanlara bulaşan) bir hastalıktır. Peki, Kuduzun tedavisi var mı? Detaylar haberimizde...

KUDUZ HASTALIĞI NEDİR?

Enfekte hayvanların salyasından insanlara bulaşabilen ölümcül bir virüs olan kuduz, genellikle ısırma yoluyla diğer canlılara bulaşıyor. Türkiye'de kuduza yakalanma ve bulaştırma olasılığı en yüksek türler arasında at, eşek, inek, keçi, kedi, ve köpek, ayı, çakal, domuz, kirpi, kokarca, köstebek, kurt, tilki, sansar, yarasa gibi hayvanlar bulunur.

Erken müdahale edilmesi zorunlu bir hastalıktık olan kuduz, belirtileri ve semptomlarının görülmeye başlandığı hemen her vakada bireyin ölümüne neden oluyor. Bu nedenle, kuduza yakalanma riski ile karşı karşıya kalan her bireyin korunmak için kuduz aşısı yaptırması hayati önlem taşıyor.

KUDUZ ŞÜPHESİNDE NE YAPILMALI?

Kuduz virüsünün girişinin ve ilerlemesinin durdurulması için en önemli basamak, yara içine basınçlı bol su verilerek, yaranın su ve sabunla 10-15 dakika temizlenmesidir. Bu şekilde kuduz hastalığı yüzde 90 oranında önlenmiş olur. Daha sonra en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.

Özellikle kafa, boyun, yüz gibi beyine yakın yaralanmalar ve parmaklar gibi sinirlerden zengin dokuların yaralanmaları virüsün daha hızlı beyine ulaşmasına neden olduğundan daha önemlidir. Sağlık kuruluşları tarafından ücretsiz yapılan modern doku kültürü ile hazırlanmış aşılar ve kuduz immunglobulini (RIG) beraber uygun dozda ve zamanda uygulandığı takdirde kuduz hastalığının önlenmesinde yüzde 100'e yakın başarı sağlanmaktadır.

KUDUZ HASTALIĞININ TEDAVİSİ VAR MI?

Kuduz, kliniği geliştikten sonra ölümle sonuçlanan bir hastalık olup, tedavisi bulunmamaktadır. Ancak belirtilen kuduz bulaşma yollarından birine maruz kalınmışsa, kişi kuduzu önlemek amacıyla mutlaka sağlık kuruluşuna müracaat etmelidir. Sağlık kuruluşunda planlanan kuduz profilaksisi (kuduz aşısı vb.) uygulamaları ile kuduz önlenebilir.