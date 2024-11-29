Kuduz aşısını geliştiren ve 1885'te aşıyı ilk kez uygulayan mikrobiyolog ve kimyager kimdir? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm soru ve cevapları!

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Kuduz aşısını geliştiren ve 1885'te aşıyı ilk kez uygulayan mikrobiyolog ve kimyager kimdir? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

KUDUZ AŞISINI GELİŞTİREN VE 1885'TE AŞIYI İLK KEZ UYGULAYAN MİKROBİYOLOG VE KİMYAGER KİMDİR?

A: Marie Curie

B: Louis Pasteur

C: Alexander Fleming

D: Gregor Mendel

Cevap: B