Kuduz aşısı ne zaman yapılmalı, tedavisi var mı?

Hayvanlarda ve bulaşan insanlarda ölümcül olabilen hastalıklardan kuduz, zoonoz (insanlara hayvanlardan geçen) hastalık türlerindendir. Memli hayvanlar başta olmak üzere neredeyse bir çok havyamda görülen bu ölümcül hastalık insanlarda bulaşabilmektedir.Peki, Kuduz hastalığı nedir ,Kuduz aşısı ne zaman yapılmalı, hastalığın belirtileri nelerdir? İşte detaylar...

Kuduz hastalığının kuluçka süresi genellikle 14-90 gün arasındadır. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlara göre bu süre değişiyor. Kuluçka süresi bazen 1 yılı da bulabiliyor. bu sürelerin uzun ve kısa sürmesi vücuda giren enfeksiyon miktarına, yaranın durumuna vb. göre değişebiliyor. İşte, kuduz hastalığı hakkında ayrıntılar...

Kuduz virüsünün bulaşma ihtimali olan hayvan grubu; Köpek, kedi, keçi, at, eşek, inek gibi evcil hayvanlar ile kurt, tilki, çakal, domuz, ayı, sansar, kokarca, gelincik, kirpi, köstebek gibi yabani hayvanlar.

KUDUZ HASTALIĞI NEDİR?

Sağlık Bakanlığı tarafından kuduz hastalığı tanımlanmıştır. İnsan ve memeli hayvanların çoğunda beyin dokusunda iltihap meydana getiren, zoonotik (hayvanlardan insanlara bulaşan) bir hastalıktır.

HASTALIĞIN BERİTİLERİ NELERDİR?

Hayvanlarda Kuduz Belirtileri;

Hayvanın huyunda veya hareketlerinde değişimler, korkaklık, sinirlilik ve saldırganlık görülebilir.

Hayvanda genellikle şiddetli ısırma isteği bulunur.

Vücudunda felçler, yutkunma güçlüğü, salya akması, kasılmalar görülebilir.

*Bu belirtileri gösteren hayvanlardan uzak durulmalı ve en kısa sürede İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine haber verilmelidir.

verilmelidir. İnsanlarda Kuduz Belirtileri;

Isırılan vücut bölgesinde duyu değişikliği,

Parezi veya paralizi (Felç),

Yutma güçlüğü,

Sudan korkma,

Bilinç kaybı,

Kasılmalar,

Kaygı bozuklukları.

KUDUZ TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Kesin tanısı laboratuvar ortamında konabilen kuduz hastalığının tedavisi ileri bir boyutta mümkün olmasa da belirtilen kuduz bulaşma yollarından birine maruz kalınmışsa, kişi kuduzu önlemek amacıyla mutlaka sağlık kuruluşuna müracaat etmelidir. Sağlık kuruluşunda planlanan kuduz profilaksisi (kuduz aşısı vb.) uygulamaları ile kuduz önlenebilir.

KUDUZ AŞISI NE ZAMAN YAPILIR?

Kuduz riskli temasa maruz kalmış çocuk ve hamile dahil herkese yapılan aşı, olabildiğince erken sürede uygulanmalı.