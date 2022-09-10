Ergenekon davası kapsamında tutuklandıktan sonra hapishanede kanser olup hayatını kaybeden Kuddusi Okkır'ın yaşamı merak konusu oldu. Peki, Kuddusi Okkır kimdir? Kuddusi Okkır neden öldü? Kuddusi Okkır ne zaman öldü? Kuddusi Okkır hayatı ve biyografisi nedir?

Kuddusi Okkır kimdir? Kuddusi Okkır neden öldü? Kuddusi Okkır ne zaman öldü? Kuddusi Okkır hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

KUDDİSİ OKKIR KİMDİR?

Kuddusi Okkır (d. 1948, Yalova; ö. 6 Temmuz 2008, Edirne), Ümraniye soruşturması kapsamında 20 Haziran 2007'de tutuklanan, tutuklu bulunduğu Tekirdağ F Tipi Cezaevi'nde akciğer kanseri, beyin ve kemik metastasına yakalanan ve daha sonra hayatını kaybeden Türk iş adamı.

Teknopark Elektronik Bilişim ve Danışmanlık şirketinin sahibi olan Kuddusi Okkır, aynı zamanda Orion Yapımcılık şirketi ve Orion Reklam ve Marka Danışmanlık şirketinin de ortağıydı.

TUTUKLANMASI

Ümraniye soruşturması çerçevesinde yapılan operasyonda İstanbul Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz'ün talimatıyla emniyet güçleri tarafından gözaltına alınan Kuddusi Okkır, 20 Haziran 2007 günü mahkeme kararıyla tutuklanarak Bayrampaşa Cezaevi'ne gönderildi. Burada 10 gün tutuklu bulunan Okkır, daha sonra Tekirdağ F Tipi Cezaevi'ne nakledildi. Bu dönemde, Okkır'ın, iddia edilen Ergenekon örgütünün finansörü olduğu ortaya atıldı.

HASTALANMASI

Sağlıklı bir biçimde tutuklanan Kuddusi Okkır'ın, cezaevinde kaldığı dönemde sağlığı bozuldu. 2008'in Nisan ayı sonunda, "majör depresyon" teşhisiyle Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edilen Okkır'a, burada ayrıca zatürre ve böbrek yetmezliği teşhisi kondu. Bayrampaşa Devlet Hastanesi, Haseki Devlet Hastanesi ve buradan da Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Göğüs Cerrahisi Bölümü'ne götürülen Kuddusi Okkır, son olarak da 10 Mayıs 2008'de Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne yatırıldı ve yapılan tetkiklerde "akciğer kanseri, beyin ve kemik metastası" teşhisi kondu.

Daha önce de mahkemeye başvurduğunu; fakat "delilleri karartabileceği" gerekçesiyle eşinin serbest bırakılmadığını söyleyen, Kuddusi Okkır'ın eşi Sabriye Okkır, Kuddusi Okkır'ın sağlık durumuna dair raporu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sundu ve Kuddusi Okkır, savcılığın talebiyle nöbetçi mahkeme tarafından 1 Temmuz 2008 tarihinde serbest bırakıldı. Kuddusi Okkır'ın bu dönemde sağlığı bir hayli bozulmuştu ve konuşamıyor, ayakta duramıyor, kişisel gereksinimlerini tek başına gideremiyor, ağız yoluyla ilaç tedavisi olamıyor ve ağızdan beslenemiyordu.

Bilinci kapalı olan, aşırı kilo kaybı yaşayan ve sürekli yatmaktan sırtında yaralar çıkan Kuddusi Okkır'a, doktorlar ilaçlarla fazla acı çekmemesini sağlamaya çalıştı.

ÖLÜMÜ

Kuddusi Okkır, 6 Temmuz 2008 günü saat 06.00 (TSİ) sularında Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde öldü. Okkır öldüğünde zanlı durumundaydı ve Ümraniye soruşturması iddianamesi henüz tamamlanmadığından dolayı, tam olarak neyle suçlandığını bilmiyordu.

Kuddusi Okkır'ın ölümünün ardından eşi Sabriye Okkır, yaptığı açıklamada "Zaten beklenen bir olaydı. Sorumlular bunların cevabını bana versin. Eşimi benden ilaçsız aldılar, komada verdiler. Yaşanan bu olayı uluslararası boyuta taşıyacağım ve hakkımı arayacağım. Meclis İnsan Hakları Komisyonu'na eşim hakkında dilekçe vermiştim. Ancak gündeme bile gelmedi. Sağlam bir şekilde benden aldıkları eşimin şimdi ben cenazesini alıyorum." diyerek bu olayın arkasını bırakmayacağını belirtti.

Türkiye Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin konuyla ilgili bir açıklama yaparak, Okkır'ın sağlığı için cezaevinde gerekli tedbirlerin alınmadığı iddialarına yanıt verdi ve olayın incelenmesi için müfettişler görevlendirdiğini belirtti. Şahin, yapılan incelemelerin ardından, suçlu bulunanların cezalandırılacağını aktardıysa da bir sonuç alınmadı.