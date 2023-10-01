İstanbul Küçükçekmece'de iki metrobüs çarpıştığı haberi sosyal medyada konuşuluyor. Görüntülerde bir metrobüsün ön camının patladığı görüldü. Peki ama Küçükçekmece metrobüs kazası son durum ne, ölü, yaralı var mı? İstanbul Küçükçekmece'de iki metrobüs çarpıştı mı son dakika! İşte detaylar…

Küçükçekmece metrobüs kazası son durum ne, ölü, yaralı var mı? İstanbul Küçükçekmece'de iki metrobüs çarpıştı mı son dakika!

"İstanbul Küçükçekmece'de iki metrobüs çarpıştı mı son dakika!" Merak ediliyor. Küçükçekmece Beşyol'da iki metrobüs çarpıştı. Olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.Peki, Küçükçekmece metrobüs kazası son durum ne, ölü, yaralı var mı? İşte detaylar…

KÜÇÜKÇEKMECE METROBÜS KAZASI SON DURUM NE?

Küçükçekmece, İstanbul'da iki metrobüsün çarpıştığı bir kaza meydana geldi. Kaza sonucunda bir metrobüsün ön camı zarar gördü. Beşyol'da yaşanan bu kaza sonrasında polis, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine yönlendirildi. Gelişmeler neticesinde daha fazla bilgi paylaşılacaktır.

BEŞYOL KÜÇÜKÇEKMECE METROBÜS KAZASI ÖLÜ, YARALI VAR MI?

İstanbul Küçükçekmece'de çarpışan 2 metrobüste hasar oluştu. Beşyol Durağı'nda içerisinde yolcular bulunan, arka arkaya seyreden 2 metrobüs henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı. Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada 2 metrobüste hasar oluşurken, araçlardan biri bölgeden çekildi.