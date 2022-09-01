İstanbul ilinde bulunan 39 ilçenin hepsinde kalabalık bir nüfus vardır. İstanbul'un ilçelerinin 25 tanesi Avrupa yakasında yer alırken 14 tanesi ise Anadolu yakasında yer alıyor. Vatandaşlar ise İstanbul'un ilçelerinin hangi yakada olduğunu merak ediyor ve araştırıyor. Merak edilen konulardan biri ise Küçükçekmece ilçesi hangi yakada? Küçükçekmece nereye bağlı? Küçükçekmece nerede?

İstanbul ilinin güncel 2022 nüfusu 16.034.511'dir. Bu nüfus sayısı 39 ile dağılım gösterir. İstanbul ilindeki en yoğun nüfus ise Esenyurt ilçesinindir. İstanbul'un ilçelerinin Avrupa yakasında mı Anadolu yakasında mı olduğu en çok aratılan konulardan biridir. İstanbul'da yaşayan vatandaşlar ilçeler hakkında bazı şeyleri merak ediyor. Bunlardan biri ise Küçükçekmece hangi yakada? Küçükçekmece nereye bağlı? Küçükçekmece nerede?

KÜÇÜKÇEKMECE HANGİ YAKADA?

Küçükçekmece İstanbul ilinin Avrupa yakasındadır.Küçükçekmece, İstanbul'un batısında aynı adlı gölün çevresinde kurulmuş bir ilçedir. Batısında Avcılar ve Küçükçekmece Gölü, Kuzeyinde Başakşehir, Doğusunda Bahçelievler ve Bağcılar, Güneyinde Bakırköy ve Marmara Denizi vardır. 1. dereceden riskli deprem bölgesinde yer almaktadır.[4] 1987 yılında, ikisi köy (Kayabaşı ve Şamlar), 25'si mahalle olmak üzere toplam 27 yerleşim yeri Bakırköy ilçesinden ayrılarak kurulmuştur. Bugünkü sınırlarına, 1992'de Avcılar'ın, 2009'da Başakşehir'in ilçe olmasıyla kavuşmuştur. 2009 itibarıyla 21 mahalleden oluşmaktadır. İstanbul'un 39 ilçesi arasında yaşam kalitesi endeksi sıralamasında 12. sıradadır. Marmara Denizi ve adını verdiği Küçükçekmece Gölü'ne kıyısı vardır. Küçükçekmece geniş düzlükler halinde az dalgalı (engebeli) bir alana yayılmıştır. Deniz ve göl kıyılarında içerilere doğru yükseltiler artar. Kuzeydeki tepelerde yükseklik 200 metreyi bulur. Vadiler belirgin görünümdedir, ilçedeki gölün morfolojik (biçim) yapışı nedeniyle tam ve tipik bir lagün (yalı) gölüdür. Dünyada pek ender oluşan lagün göllerden birisidir ve bir doğa harikasıdır.

İlçe alanında kalan akarsular uzunlukları, kısa ve su rejimleri, debileri, düzensizdir. Bir kesimi hızlı kentleşme ve sanayileşme nedeniyle yerleşme ve sanayi alanları içinde kalmış oldukları için sanayi ve kentsel atıkları denize boşaltan derelere dönüştüler.

AVRUPA YAKASINDA YER ALAN DİĞER İLÇELER

• Arnavutköy

• Avcılar

• Bağcılar

• Bahçelievler

• Bakırköy

• Başakşehir

• Bayrampaşa

• Beşiktaş

• Beylikdüzü

• Küçükçekmece

• Esenler

• Büyükçekmece

• Çatalca

• Esenyurt

• Kağıthane

• Gaziosmanpaşa

• Fatih

• Eyüpsultan

• Güngören

• Beyoğlu

• Sarıyer

• Silivri

• Sultangazi

• Şişli

• Zeytinburnu